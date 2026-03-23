Sensacyjny nokaut Polaka, a to nie koniec. Deklaracja poszła w świat

Damian Okła

Stwierdzenie, że Iwo Baraniewski bardzo dobrze rozpoczął przygodę z UFC będzie dużym eufemizmem, bo reprezentant Polski w amerykańskiej federacji robi jak na razie furorę. W minioną sobotę "Rudy" ponownie pokonał przeciwnika w pierwszej rundzie i ponownie otrzymał nagrodę specjalną od organizacji. Sam zawodnik do swojego sukcesu podchodzi spokojnie oraz zdradza, co czeka go w najbliższej przyszłości.

Iwo Baraniewski okazuje radość w klatce po pokonaniu Austena Lane'a
Iwo BaraniewskiChris UngerGetty Images

Jak na razie kariera Iwo Baraniewskiego rozwija się znakomicie. Zawodnik, który polskim kibicom znany był przede wszystkim z występów w federacji Babilon MMA, z każdym kolejnym pojedynkiem zachwyca światową publiczność mieszanych sztuk walki. Jak na razie reprezentant biało-czerwonych jest niepokonany w zawodowej karierze i podczas gali UFC Fight Night: Evloev vs Murphy ponownie dał spektakularne przedstawienie.

Rywalem Baraniewskiego był nieco bardziej doświadczony Austen Lane. Przed starciem można było się spodziewać, że przewaga w umiejętnościach typowo pięściarskich będzie po stronie "Rudego". Już w poprzedniej walce na UFC Baraniewski dał kapitalne show i udowodnił, że jego siła ciosu jest potężna. Przekonał się o tym Lane i to w bardzo krótkim czasie. Polak na zakończenie starcia potrzebował zaledwie 28 sekund.

Zobacz również:

Akop Szostak
Sportowe życie

Akop Szostak przegrał walkę o honor na FAME MMA 30. Nagły komunikat w środku nocy. "Duma boli"

Patryk Górski
Patryk Górski

    Iwo Baraniewski o planach na przyszłość. Deklaracja już poszła w świat

    Lane padł na deski po kombinacji ciosów, a gdy próbował bronić się w parterze, Baraniewski zasypał go lawiną uderzeń. Sędzia Łukasz Bosacki nie miał innego wyjścia i przerwał pojedynek. Tym samym była to ósma walka Polaka, którą zakończył już w pierwszej rundzie. "Chciałem pokazać swoje umiejętności w judo, taki był nawet plan. Liczyłem, że będzie kopał powyżej pasa. Czekałem, żeby wyłapać jego nogę. Nie kopał, więc zaatakowałem swoją akcją bokserską" - powiedział Baraniewski na konferencji prasowej.

    Zobacz również:

    UFC: Iwo Baraniewski
    MMA

    Polak na ustach całego świata. Bank rozbity, potężna wypłata po efektownym nokaucie

    Adam Lewicki
    Adam Lewicki

      "Czułem, że ten prawy sierpowy, który wszedł, był mocnym ciosem. Gdy dołożyłem lewy to wydawało mi się, że był przyklejony do nogi i nieprzytomny" - dodał reprezentant Polski. Baraniewski zdradził również, jakie ma plany na najbliższą przyszłość i czy szybko wróci do klatki UFC.

      "Nie mówię nie, nie mówię tak. Na razie chwila będzie na roztrenowanie, siądziemy z trenerami i obgadamy plan na najbliższą walkę i kiedy byłoby najlepiej ją stoczyć" - stwierdził. Zadeklarował jednocześnie, że nie ma konkretnego rywala na oku i kogo UFC mu zaproponuje, to będzie na tak. "Nie zastanawiałem się szczerze mówiąc nad tym, z kim chce walczyć. Kogo UFC zaproponuje, to najprawdopodobniej będziemy na tak. Mi jest wszystko jedno. Będziemy się bić" - rzucił Baraniewski.

      Zobacz również:

      Maciej Maciusiak
      Skoki Narciarskie

      Maciusiak zabrał głos ws. zdrowia Tomasiaka. I dodaje. "Nie puszczę zawodników"

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Szymon Kołecki: Spokojnie czekałem na swój moment, robiąc nakreślone zadania. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja