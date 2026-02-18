Sensacyjne wieści ws. walki Pudzianowskiego na FAME MMA 30. Zdradził go brat

Jubileuszowa gala FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach. Organizacja nie zdradza zbyt wielu szczegółów wydarzenia i dotychczas odkryła przed fanami jedynie dwa starcia z karty walk. Akop Szostak zawalczy z Jakubem "Kubańczykiem" Flasem, a w pojedynku turniejowych zwycięzców fani zobaczą Denisa Labrygę i Makhmuda Muradova.

Od pewnego czasu głośno mówi się również o zakontraktowaniu Mariusza Pudzianowskiego przez FAME MMA na jej jubileuszową galę. Rozmowy z gwiazdorem potwierdził nawet jeden z włodarzy organizacji, Michał "Boxdel" Baron, w trakcie niedawnej wizyty w "Kanale Sportowym". - Oczywiście, że tak. Mariusz jest człowiekiem, który niejednokrotnie się już spotykał w sprawie walki - powiedział.

Absolutny hit. Pudzianowski ma wystąpić na FAME MMA 30. Brat nie wytrzymał, wszystko zdradził

We wtorek, 17 lutego, temat "Pudziana" w FAME MMA znów powrócił. Wszystko za sprawą słów Arkadiusza Tańculi w jego podcaście z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem. Popularny zawodnik freak fightów zdradził, że rozmawiał z bratem Mariusza Pudzianowskiego - Krystianem - a ten zapewnił go o występie byłego strongamana na nadchodzącej gali organizacji w Gliwicach.

- Rozmawiałem z Krystianem Pudzianowskim i ja tam słyszałem, że Mariusz Pudzianowski będzie się bił na najbliższej gali. Podobno wszystko już jest klepnięte. Jego rywalem miał być Natan Marcoń, ale jest pewien problem z panią prezydent Gliwic- powiedział.

Według Arkadiusza Tańculi potencjalnym rywalem "Pudziana" na FAME MMA 30 miał być kontrowersyjny Natan Marcoń. Przeciwna takiemu zestawieniu ma być jednak prezydent Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, z którą organizacja ma uzgadniać kartę walk.

Na ten moment FAME MMA, ani Mariusz Pudzianowski nie odnieśli się w żaden sposób do słów Arkadiusza Tańculi, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Popularny "Pudzian" wielokrotnie dawał jednak swoim fanom wskazówki, że kolejną organizacją, w jakiej wystąpi, będzie właśnie ta specjalizująca się we freak fightach. Niewykluczone zatem, że już wkrótce ponownie zobaczymy go w oktagonie.

Mariusz Pudzianowski na gali Derby 2024 Jacek Kurnikowski AKPA

Mariusz Pudzianowski Szymon Starnawski/Polska Press/East News East News

Mariusz Pudzianowski MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News East News

