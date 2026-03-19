Sensacyjne wieści ws. walki na FAME MMA 30. Były mistrz KSW zgłasza gotowość

Patryk Górski

Patryk Górski

Wiele wskazuje na to, że Paweł "Scarface" Bomba ostatecznie nie zawalczy na FAME MMA 30: Icons ze względu na problemy w dopięciu negocjacji z organizacją. Dość niespodziewanie gotowość do pojedynku z Alanem Kwiecińskim zgłosił natomiast były mistrz KSW, a od paru lat także freak fightowy zawodnik, Marcin Wrzosek. Padła konkretna propozycja dotycząca formuły starcia.

Marcin Wrzosek z tatuażami na arenie sportowej, unosi ręce, widoczne logotypy sponsorów i światło sceniczne
Marcin WrzosekMateusz Porzucek / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W środę wieczorem sieć obiegły oficjalne informacje o chorobie Pawła Bomby po powrocie z Dubaju i wykluczeniu go z karty walk na nadchodzące FAME MMA 30: Icons. Sprawę postanowił sprostować jednak sam zainteresowany, który wskazał, że nie towarzyszą mu żadne problemy zdrowotne, a jedynie nie dogadał się w kwestii finansowej z organizacją.

Rywalem popularnego "Scarface'a" podczas jubileuszowej gali w Gliwicach miał być Alan Kwieciński, który w obliczu ostatnich wydarzeń został bez przeciwnika.

FAME MMA ma ogromny problem, gwiazdor wypadł z walki. Sensacyjna propozycja od byłego mistrza KSW

Organizacja 18 marca w trakcie "F2F" ogłosiła więc poszukiwanie pilnego zastępstwa za Bombę, a pełną gotowość do wejścia do oktagonu zamiast niego zgłosił Marcin Wrzosek - mistrz kategorii piórkowej w KSW między grudniem 2016 r. a majem 2017 r.

- Jak co, to mogę wskoczyć w zastępstwie za Bombę, ale nie jestem w treningu, więc dla wyrównania szans, zasady MMA. FAME MMA i "Boxdel" uratujmy tę walkę, znacie mój numer - napisał "Polish Zombie" na platformie X.

Były zawodowiec, ze względu na niewystarczający czas na przygotowanie do walki, zaproponował, że zastąpi Bombę na zasadach mieszanych sztuk walki, które przez jego przeszłość w tym sporcie i tak stawiałyby go w roli zdecydowanego faworyta w starciu z Kwiecińskim.

Patryk Górski
Patryk Górski

Wrzosek kilka lat temu zdecydował się zamienić profesjonalną organizację MMA na te bardziej freakowe i stoczył w ramach FAME MMA oraz Prime MMA już 10 pojedynków. Po występie na FAME MMA 24: Underground zawodnikowi przytrafiła się jednak koszmarna kontuzja, która na długo wykluczyła go z ponownych startów. Doznał zerwania więzadła w kolanie, wynikającego z niefortunnego zachowania Piotra Tyburskiego.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, jaką decyzję względem pojedynku Kwiecińskiego ostatecznie podejmie FAME MMA. Niewykluczone, że fani poznają ją dopiero przed samą galą, która odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach.

Paweł "Tybori" Tyburski i Marcin "POLISH ZOMBIE" WrzosekTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East NewsNewspix/East News
Paweł "Tybori" Tyburski i Marcin "POLISH ZOMBIE" WrzosekTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East NewsNewspix/East News
Dwaj zawodnicy MMA w oktagonie, jeden z nich silnie umięśniony i wytatuowany, koncentruje się na walce, podczas gdy drugi widoczny jest tyłem, obaj w akcji podczas starcia sportowego, na tle areny z widocznymi reklamami i publicznością.
FAME MMA: Marcin Wrzosek i Paweł TyburskiFame MMAmateriały prasowe
Zawodnik MMA w sportowej odzieży stoi w oktagonie, prezentując gardę gotową do walki. W tle widoczne plakaty innych zawodników z pasami mistrzowskimi.
Marcin WrzosekADAM JANKOWSKI/REPORTEREast News
Piotr Szeliga po przegranej walce z Marcinem Wrzoskiem. FAME MMA 19INTERIA.TVINTERIA.TV

