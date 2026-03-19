Sensacyjne wieści ws. walki na FAME MMA 30. Były mistrz KSW zgłasza gotowość

W środę wieczorem sieć obiegły oficjalne informacje o chorobie Pawła Bomby po powrocie z Dubaju i wykluczeniu go z karty walk na nadchodzące FAME MMA 30: Icons. Sprawę postanowił sprostować jednak sam zainteresowany, który wskazał, że nie towarzyszą mu żadne problemy zdrowotne, a jedynie nie dogadał się w kwestii finansowej z organizacją.

Rywalem popularnego "Scarface'a" podczas jubileuszowej gali w Gliwicach miał być Alan Kwieciński, który w obliczu ostatnich wydarzeń został bez przeciwnika.

FAME MMA ma ogromny problem, gwiazdor wypadł z walki. Sensacyjna propozycja od byłego mistrza KSW

Organizacja 18 marca w trakcie "F2F" ogłosiła więc poszukiwanie pilnego zastępstwa za Bombę, a pełną gotowość do wejścia do oktagonu zamiast niego zgłosił Marcin Wrzosek - mistrz kategorii piórkowej w KSW między grudniem 2016 r. a majem 2017 r.

- Jak co, to mogę wskoczyć w zastępstwie za Bombę, ale nie jestem w treningu, więc dla wyrównania szans, zasady MMA. FAME MMA i "Boxdel" uratujmy tę walkę, znacie mój numer - napisał "Polish Zombie" na platformie X.

Były zawodowiec, ze względu na niewystarczający czas na przygotowanie do walki, zaproponował, że zastąpi Bombę na zasadach mieszanych sztuk walki, które przez jego przeszłość w tym sporcie i tak stawiałyby go w roli zdecydowanego faworyta w starciu z Kwiecińskim.

Wrzosek kilka lat temu zdecydował się zamienić profesjonalną organizację MMA na te bardziej freakowe i stoczył w ramach FAME MMA oraz Prime MMA już 10 pojedynków. Po występie na FAME MMA 24: Underground zawodnikowi przytrafiła się jednak koszmarna kontuzja, która na długo wykluczyła go z ponownych startów. Doznał zerwania więzadła w kolanie, wynikającego z niefortunnego zachowania Piotra Tyburskiego.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, jaką decyzję względem pojedynku Kwiecińskiego ostatecznie podejmie FAME MMA. Niewykluczone, że fani poznają ją dopiero przed samą galą, która odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach.

Paweł "Tybori" Tyburski i Marcin "POLISH ZOMBIE" Wrzosek TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News Newspix/East News

FAME MMA: Marcin Wrzosek i Paweł Tyburski Fame MMA materiały prasowe

Marcin Wrzosek ADAM JANKOWSKI/REPORTER East News

Piotr Szeliga po przegranej walce z Marcinem Wrzoskiem. FAME MMA 19 INTERIA.TV INTERIA.TV