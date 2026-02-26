Sensacyjne wieści ws. powrotu McGregora do UFC. Chętny mówi wprost. "Mocno bym go zranił"

Conor McGregor to jedna z największych gwiazd w całej historii UFC. Zawodnik zasłynął ze swojego "trash talkingu" - prowokacyjnego sposobu mówienia - względem rywali, a także może pochwalić się naprawdę ogromnymi umiejętnościami w sportach walki.

Irlandczyk wiele lat temu został także pierwszym zawodnikiem UFC, któremu udało się sięgnąć jednocześnie po tytuł w dwóch różnych kategoriach wagowych. McGregor uczynił to w wadze lekkiej i piórkowej.

Od blisko pięciu lat kontrowersyjny gwiazdor nie stoczył jednak żadnej walki w UFC. Najbliżej powrotu był w 2024 r., ale McGregor musiał wycofać się wówczas ze starcia z Michaelem Chandlerem z powodu złamanego palca u stopy.

Nagłe wieści o McGregorze, gwiazdor może zawalczyć u Donalda Trumpa. Rywal zabrał głos

Temat powrotu McGregora do oktagonu ponownie pojawił się przy okazji zbliżającej się gali UFC pod Białym Domem. Wydarzenie ma być ściśle związane z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, a gala odbędzie się w... urodziny Donalda Trumpa.

Na łamach magazynu "MMA Hoje" głos w sprawie potencjalnej walki z McGregorem podczas wydarzenia zabrała aktualna "piątka" rankingu wagi półśredniej UFC, Carlos Prates. Brazylijczyk nie krył się z tym, że pojedynek z Irlandczykiem byłby dla niego zaszczytem.

- Wielu z was pytało, czy będę walczył z Conorem McGregorem. Nie mam jednak żadnych informacji z UFC. Bardzo się cieszę, że moje nazwisko jest tutaj wymieniane. Byłoby oczywiście wielkim zaszczytem zmierzenie się z nim. Zależy mi bardzo, aby moja kolejna walka prowadziła mnie do pojedynku o tytuł. A zatem albo Jack Della Maddalena, albo McGregor - powiedział.

Prates nie poprzestał tylko na wypowiedzi w "MMA Hoje" i kontynuował temat za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co ciekawe, zmianie uległ tam całkowicie sposób, w jaki zawodnik wypowiada się o potencjalnym rywalu.

- Przeszedł na emeryturę. Po pięciu latach nie wracałby na walkę z najbardziej ekscytującym zawodnikiem w wadze półśredniej. [...] Nic do niego nie mam, ale on wie, ja wiem, wszyscy wiedzą, że mocno bym go zranił. Znokautowałbym go. Nie sądzę więc, aby to była odpowiednia walka na powrót dla takiej supergwiazdy jak on - powiedział, prowokując legendę UFC.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, że organizacja zdecyduje się na powrót jednej ze swoich największych gwiazd. Niewykluczone, że za kulisami toczą się rozmowy w tej sprawie, ale ich wynik poznamy prawdopodobnie bliżej samej gali pod Białym Domem. Powrót McGregora do oktagonu z całą pewnością zachwyciłby znaczną część fanów z całego świata.

Zapadła decyzja ws. hitowej walki Conora McGregora Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Floyd Mayweather i Conor McGregor, 23.08.2017 r. JOHN GURZINSKI East News

Conor McGregor i Donald Trump Daniel Torok/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features East News

