Denis Labryga od lat jest wymieniany wśród tych freak fighterów, którzy mogliby spróbować swoich sił w zawodowstwie i dołączyć do KSW. W ostatnim czasie organizacja Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego zmieniła swoją dotychczasową strategię i otworzyła się na zawodników słynących z występu na galach dla celebrytów.

Popularny "Final Boss" już niedługo będzie miał szansę przejść wielki test w karierze. Labryga na FAME MMA stoczy walkę o pas mistrzowski kategorii ciężkiej z Makhmudem Muradovem. Uzbek to profesjonalny zawodnik MMA walczący obecnie dla federacji Oktagon, a w przeszłości reprezentujący także... UFC.

Gwiazdor FAME MMA zaskoczył wyznaniem, głośny transfer na horyzoncie. Odbyła się rozmowa

We wtorek, 3 marca, w sieci pojawiła się rozmowa pomiędzy serwisem "MMA.PL" a Denisem Labrygą. Gwiazdor FAME poruszył w jej trakcie wiele ciekawych wątków, jednak najbardziej interesującą kwestią okazała się jego deklaracja dotycząca KSW. Zawodnik po gali XTB KSW 113 miał rozmawiać z Martinem Lewandowskim na temat potencjalnego dołączenia do szeregów największej organizacji MMA w Europie.

- Rozmawiałem już z Martinem Lewandowskim na ten temat [walka w KSW]. Zadzwonił do mnie o poranku po gali Szpilka-Martinek i zaproponował mi, żebyśmy się spotkali. Ja mówiłem, że nie mam nic przeciwko, tylko muszę dogadać to z FAME MMA, ponieważ ja jestem od nich z organizacji. Pan Martin od razu powiedział, że jasne, że nie widzi przeciwwskazań, żeby porozmawiać i pogodzić te dwie organizacje w kwestii mojego występu - powiedział.

Następnie prowadzący wywiad zapytał Denisa, czy ekscytuje go podjęcie wyzwania w KSW. Odpowiedź freak fightera natychmiast rozwiała wszelkie wątpliwości. - No pewnie. Ja się wychowałem na KSW. Mimo tego, że kiedyś tam [Martin] mówił na mój temat, że ja powinienem zrobić kilka walk amatorskich - zapewnił.

Najważniejsza w kwestii występu Labrygi na KSW ma okazać się decyzja FAME MMA. Zawodnik uprzedził Martina Lewandowskiego w trakcie rozmowy telefonicznej, że mimo chęci stoczenia walki w jego organizacji, musi on wcześniej uzgodnić ten temat z federacją freak fightową, do której należy.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, że KSW negocjuje z FAME MMA. Freak fightowa organizacja skupia się obecnie na przygotowywaniu swojej jubileuszowej gali "Icons", a Denis Labryga jest jednym z zawodników, którym firmują znaczną część materiałów promocyjnych. Niewykluczone, że strony usiądą do rozmów po zakończeniu wydarzenia zaplanowanego na 21 marca w gliwickiej PreZero Arenie.

FAME MMA 24: Michał Pasternak - Denis Labryga Fame MMA materiały prasowe

Makhmud Muradov i Denis Labryga po gali FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

FAME MMA 26: Denis Labryga Adam Lewicki materiały prasowe

