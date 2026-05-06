Sensacyjne wieści o hitowej walce, Murański powiedział za dużo. Najman już trenuje

Jacek Murański jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zawodników w polskim świecie freak fightów. Jego głośne konflikty z rywalami od lat przyciągają mnóstwo fanów, a organizacje często budują całą kartę walk wokół jego osoby.

Ostatnie starcie "Murana" odbyło się w kwietniu, a podejmował on wówczas Pawła "Popka" Mikołajuwa w walce wieczoru na Prime MMA 16. Zwycięstwo co prawda padło łupem tego drugiego, ale Murański wcale nie musiał długo czekać na kolejny występ w klatce. Kilka dni temu faktem stał się jego powrót do FAME MMA i walka z Jarosławem "Koziołkiem" Koziełem na majowej gali w Koszalinie.

Głośny powrót Najmana coraz bliżej? Murański nie mógł tego dłużej ukrywać

Wiele wskazuje na to, że rywalizacja z "Koziołkiem" nie będzie jedyną, w której "Muran" weźmie udział w najbliższym czasie. Zawodnik w trakcie rozmowy z serwisem "MMA.pl" zapowiedział swój występ na czerwcowej gali Prime MMA 17 w Częstochowie. Z jego ust padła także pewna wskazówka dotycząca przyszłego rywala. Może nim zostać nie kto inny, jak... Marcin Najman.

Tak, w czerwcu. Rywal jest, bywa mocny, jak wychodzi zmotywowany, to bywa mocny. Jest lekceważony, ale bywa mocny i na taką wersję rywala liczę, że wyjdzie zmotywowany, tym bardziej że będzie bił się na swoich śmieciach, w swoim królestwie. Najbardziej konfliktowy [pojedynek] w historii polskich freak fightów

Fani nie mają więc złudzeń i wieszczą głośny rewanż pomiędzy legendarnymi zawodnikami. Warto odnotować, że gala Prime MMA 17 odbędzie się w rodzinnym mieście Najmana, co doskonale wpisuje się w słowa Murańskiego o walce rywala "na swoich śmieciach" oraz w "swoim królestwie". Na dodatek były bokser w ostatnim czasie wznowił treningi oraz tytułuje się w świecie freak fightów mianem "Cesarza".

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się w żaden sposób do deklaracji Murańskiego. Niewykluczone, że w najbliższym czasie organizacja zdradzi jednak więcej szczegółów nadchodzącej gali. Czy zobaczymy na niej pojedynek dwóch wspomnianych zawodników? Przekonamy się o tym już za kilka tygodni.

