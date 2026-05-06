Sensacyjne wieści o hitowej walce, Murański powiedział za dużo. Najman już trenuje

Patryk Górski

Patryk Górski

Jacek Murański oficjalnie zawalczy na FAME MMA 31 w Koszalinie już 9 maja. Gwiazdor freak fightów w jednym z wywiadów zdradził jednak, że jego pojedynek z Jarosławem "Koziołkiem" Koziełem nie jest jedynym, w którym weźmie udział w najbliższym czasie. W czerwcu odbędzie się Prime MMA 17, a popularny "Muran" nie kryje się z tym, że poznał już kolejnego rywala. Wiele wskazuje na jego głośny rewanż z... Marcinem Najmanem.

Jacek Murański i Marcin Najman w sportowych koszulkach FAME i Betclic podczas wydarzenia sportowego.
Jacek Murański, Marcin NajmanLukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL/Marcin Bulanda / PressFocusNewspix.pl

Jacek Murański jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zawodników w polskim świecie freak fightów. Jego głośne konflikty z rywalami od lat przyciągają mnóstwo fanów, a organizacje często budują całą kartę walk wokół jego osoby.

Ogromny przelew od Królewskiego. Tyle właściciel Wisły Kraków wpłacił do budżetu

Ostatnie starcie "Murana" odbyło się w kwietniu, a podejmował on wówczas Pawła "Popka" Mikołajuwa w walce wieczoru na Prime MMA 16. Zwycięstwo co prawda padło łupem tego drugiego, ale Murański wcale nie musiał długo czekać na kolejny występ w klatce. Kilka dni temu faktem stał się jego powrót do FAME MMA i walka z Jarosławem "Koziołkiem" Koziełem na majowej gali w Koszalinie.

Głośny powrót Najmana coraz bliżej? Murański nie mógł tego dłużej ukrywać

Wiele wskazuje na to, że rywalizacja z "Koziołkiem" nie będzie jedyną, w której "Muran" weźmie udział w najbliższym czasie. Zawodnik w trakcie rozmowy z serwisem "MMA.pl" zapowiedział swój występ na czerwcowej gali Prime MMA 17 w Częstochowie. Z jego ust padła także pewna wskazówka dotycząca przyszłego rywala. Może nim zostać nie kto inny, jak... Marcin Najman.

Tak, w czerwcu. Rywal jest, bywa mocny, jak wychodzi zmotywowany, to bywa mocny. Jest lekceważony, ale bywa mocny i na taką wersję rywala liczę, że wyjdzie zmotywowany, tym bardziej że będzie bił się na swoich śmieciach, w swoim królestwie. Najbardziej konfliktowy [pojedynek] w historii polskich freak fightów
powiedział Murański.

Zobacz również:

Alan Kwieciński
Sportowe życie

To może być smutny koniec. Zapowiedź legendy FAME MMA padła publicznie

Patryk Górski
Patryk Górski

Fani nie mają więc złudzeń i wieszczą głośny rewanż pomiędzy legendarnymi zawodnikami. Warto odnotować, że gala Prime MMA 17 odbędzie się w rodzinnym mieście Najmana, co doskonale wpisuje się w słowa Murańskiego o walce rywala "na swoich śmieciach" oraz w "swoim królestwie". Na dodatek były bokser w ostatnim czasie wznowił treningi oraz tytułuje się w świecie freak fightów mianem "Cesarza".

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się w żaden sposób do deklaracji Murańskiego. Niewykluczone, że w najbliższym czasie organizacja zdradzi jednak więcej szczegółów nadchodzącej gali. Czy zobaczymy na niej pojedynek dwóch wspomnianych zawodników? Przekonamy się o tym już za kilka tygodni.

Łysy mężczyzna w czarnej koszulce z napisem FAME stoi na tle ciemnego bannera, z wyrazem twarzy sugerującym obojętność lub zrezygnowanie, obok widoczna grafika z dużym znakiem zapytania na tle wycinka tweeta.
Marcin Najman pochwalił się swoim zdjęciem sprzed latTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News / x.com @MarcinNajmanEast News
Dwóch umięśnionych mężczyzn o ogolonych głowach, zdeterminowane miny i gotowa postawa do walki; jeden z nich stoi bez koszulki w oświetleniu studyjnym, drugi ubrany jest w czarno-żółtą sportową koszulkę z napisem 'Armageddon' oraz białe rękawice, na tl...
Jacek Murański, Paweł "Popek" MikołajuwLukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL/SZYMON STARNAWSKI /POLSKA PRESS/Polska Press/East NewsNewspix/East News
Zawodnik sportów walki siedzący na krześle, w sportowym stroju z widocznymi otarciami i siniakami na łokciu oraz ramieniu, na tle czarnego materiału i elementów konstrukcji scenicznej.
Jacek MurańskiKarol MakuratReporter
Paweł Jóźwiak o Boxdelu: Chciałem mu zrobić krzywdę, ale teraz… FAME Friday Arena 2. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja