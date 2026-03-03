Sensacyjna propozycja dla Gamrota. Polak może zawalczyć poza UFC

Mateusz Gamrot wejdzie do oktagonu UFC po ponad półrocznej przerwie i zmierzy się na gali w Miami z Estebanem Ribovicsem, który nie jest nawet sklasyfikowany w pierwszej piętnastce rankingu wagi lekkiej. Polak zajmuje w nim 7. miejsce, znajdując się wśród ścisłej czołówki organizacji w wadze do 70 kg, a więc wygrana z rywalem powinna pomóc mu utrzymać satysfakcjonującą lokatę.

Domeną popularnego "Gamera" od zawsze są jego umiejętności zapaśnicze, dzięki którym wygrał już niejedną walkę. Argentyński rywal Polaka słynie natomiast z bycia przebojowym strikerem prowadzącym zdecydowaną większość starć w stójce. Już 11 kwietnia panowie będą mieli zatem okazję okazję przekonać się, która z płaszczyzn jest lepsza

Głośny rewanż Gamrota poza UFC? Polak zabrał głos ws. sensacyjnej propozycji

"Gamer" oficjalnie poinformował o powrocie do oktagonu 28 lutego, ale już kilka dni wcześniej dawał fanom pewne wskazówki, które zdradzały czas i miejsce jego następnej walki. Dość niespodziewanie Gamrot zaskoczył ich jednak innym wymownym wpisem na platformie X.

Polski zawodnik UFC 2 marca postanowił zareagować na słowa amerykańskiego youtubera zajmującego się mieszanymi sztukami walki "THE MMA GURU", który napisał, że z chęcią zobaczyłby Gamrota w zapaśniczej federacji Real American Freestyle. Polak nie krył się z tym, że z chęcią sprawdziłby się w swojej wiodącej formule poza UFC.

Chcę zobaczyć Mateusza Gamrota na zapasach RAF. Oglądanie, jak Arman pokonuje światowej klasy zapaśników w swojej kategorii wagowej w czystych zapasach, jest szalone, mimo że skupia się głównie na MMA. To sprawia, że zapaśnicza przewaga Gamrota nad nim nabiera innej perspektywy - może mogliby zrobić rewanż - napisał "THE MMA GURU". - Wchodzę w to - odpowiedział Gamrot.

Rozwiń

Obecnym zawodnikiem UFC i RAF jest także Arman Tsarukyan (2. miejsce w rankingu wagi lekkiej), z którym Gamrot mierzył się w czerwcu 2022 r. Zwycięstwo padło wówczas łupem Polaka, więc fani upatrują ciekawej możliwości rewanżu pomiędzy zawodnikami w potencjalnym dołączeniu "Gamera" do zapaśniczej organizacji.

UFC jest znane z surowej polityki wobec startów swoich zawodników poza organizacją, a więc mało prawdopodobne jest, że Dana White pozwoliłby zorganizować RAF rewanż pomiędzy Tsarukyanem a Gamrotem, którzy stanowią absolutną czołówkę w wadze lekkiej. Niewykluczone, że "Gamer" faktycznie dołączy do federacji zapaśniczej, ale dostanie w niej zakaz konkurowania ze swoim dawnym rywalem.

Mateusz Gamrot i Joanna Jędrzejczyk Michal Wozniak East News

UFC 299: Rafael Dos Anjos - Mateusz Gamrot Nick Briggs AFP

Mateusz Gamrot (z prawej) GIUSEPPE CACACE AFP

Iwo Baraniewski: Powoli do mnie dochodzi, co się stało. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport