Sensacyjna oferta walki dla Mameda Chalidowa. Gwiazdor FAME MMA proponuje szokujące zestawienie

Patryk Górski

To byłby absolutny hit. Mamed Chalidow dopiero co kilka tygodni temu ogłosił powrót do oktagonu KSW i walkę o pas wagi średniej, a teraz w jego kierunku padła kolejna zaskakująca propozycja. Odpowiedzialny za nią jest Denis Załęcki, ale to wcale nie gwiazdor FAME MMA miałby być tym, który skrzyżuje rękawice z polską legendą MMA. Do starcia zgłosił on... swojego ojca.

Mamed Chalidow z gęstą czarną brodą, w czapce z daszkiem i ciemnej marynarce na tle jasnego obiektu.
Mamed Chalidow

Mamed Chalidow powróci do oktagonu KSW w trakcie kwietniowej gali organizowanej na warszawskim Torwarze i po raz kolejny w karierze zawalczy o pas mistrzowski kategorii średniej. Rywalem legendy będzie Paweł Pawlak, który dzierży tytuł czempiona od 2023 r. i od tamtej pory obronił go już trzy razy.

Pojedynek dla Polaka czeczeńskiego pochodzenia będzie także powrotem do KSW po blisko półtorarocznej przerwie. Były mistrz w wadze półciężkiej i średniej po raz ostatni zawalczył na gali federacji zorganizowanej 16 listopada 2024 r. w Gliwicach. Podczas wydarzenia w tamtejszej PreZero Arenie podejmował on wówczas Adriana Bartosińskiego i zdołał poddać go już w 2. rundzie starcia.

Mimo że walka Chalidowa z Pawlakiem jeszcze się nawet nie odbyła, to już dość nieoczekiwanie na horyzoncie pojawił się kolejny rywal dla legendy nadwiślańskiej sceny MMA. Wszystko za sprawą nagrania, jakie w sieci opublikowało FAME MMA. Denis Załęcki w trakcie materiału zdradził, że z chęcią zobaczyłby swojego ojca, Dawida "Crazy'ego" Załęckiego, w walce z wieloletnim mistrzem KSW.

- Ja bym ojca widział na walce w KSW, tak szczerze. Z Labrygą nie, ale widziałbym go w walce z Mamedem w K-1 na przykład. Ewentualnie w rewanżu z Materlą w KSW, bo uważam, że no został skrzywdzony troszeczkę - nagle rzucił.

Popularny "Crazy" od lat, podobnie jak swój syn, prowadzi karierę we freak fightach. 49-latek od 2022 r. stoczył w sumie 10 starć, w których udało mu się zanotować cztery zwycięstwa, pięć porażek oraz jedną walkę zakończoną remisem. Mężczyzna ma na swoim koncie wiele pojedynków z byłymi zawodowcami, m.in. Vaso Bakoceviciem, Tomaszem Sararą, Michałem "Wampirem" Pasternakiem, a nawet byłym mistrzem KSW, Michałem Materlą. Ostatni z wymienionych zawodników ciężko znokautował Załęckiego podczas gali FAME MMA 27.

Do słów Denisa Załęckiego należy podejść z odpowiednim dystansem, bowiem jego ojciec, mimo wysokich umiejętności w sportach walki, i tak jest zdecydowanie słabszy niż legendarny Chalidow. Niewykluczone, że w przypadku, gdyby KSW chciało zorganizować na swojej gali kolejny freak fight, to "Crazy" faktycznie byłby jednym z zawodników, nad którym spekulowano by w kontekście występu. Na ten moment temat wydaje się jednak mało prawdopodobny.

Zawodnik MMA z brodą w czarnej koszulce z logotypami sponsorów stoi w ringu, trzymając gardę w pozycji obronnej i koncentrując wzrok na przeciwniku.
Mamed Chalidow
Dwóch umięśnionych mężczyzn mierzy się twarzą w twarz, jeden w sportowej koszulce i z tatuażami na głowie oraz rękach, drugi z brodą, goły od pasa w górę, w czapce i z widocznymi tatuażami, scena sugeruje moment napięcia przed walką sportową.
FAME MMA 27: Michał Materla - Dawid Załęcki
Mamed Chalidow
