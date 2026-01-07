Sensacyjna oferta dla Błachowicza. To byłby wielki hit, padło publicznie

Kiedy Jan Błachowicz tracił pas mistrzowski organizacji UFC w wadze półciężkiej, na rzecz Glovera Teixeiry, kibice "Cieszyńskiego Księcia" i sam zawodnik mieli nadzieję, że tytuł niedługo powróci w ręce Polaka. Tak się jednak nie stało i szanse na powodzenie tej misji spadają z każdą kolejną walką Błachowicza.

Cztery ostatnie pojedynki Polaka to remis z Magomiedem Anklajewem, porażki z Alexem Pereirą oraz Carlosem Ulbergiem i znów remis - tym razem z Bogdanem Guskovem. "Cieszyński Książę" niebawem obchodzić będzie 43. urodziny i jasne jest, że niedługo z pewnością pożegna się z federacją UFC. Okazuje się jednak, że chętnie w szeregach swojej organizacji ponownie zobaczyłby go Martin Lewandowski.

Lewandowski wprost o Błachowiczu. Padła oferta, to byłby prawdziwy hit

Współwłaściciel KSW w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem został zapytany o ewentualny powrót Błachowicza lub Mateusza Gamrota i jak by się na to zapatrywał. Lewandowski nie zastanawiał się długo.

- A widzisz historię w drugą stronę? Powrót tych wielkich gwiazd - Błachowicz, Gamrot? Ci ludzie po raz kolejny pod Twoim brandem - dopytywał prowadzący podcast "W cieniu sportu".

- Tak! Jeżeli oczywiście oni by chcieli zawalczyć ponownie, będą mieli taką ochotę, to jak najbardziej - rzucił jakiegokolwiek zastanowienia Lewandowski.

Okazuje się, że jeden z szefów KSW ma w głowie czarną listę zawodników, których już nigdy nie chciałby widzieć w swojej organizacji, jednak oczywiście ani "Cieszyński Książę", ani "Gamer" na niej nie figurują.

- Chcę policzyć na palcach jednej ręki... Trzy osoby mają tak definitywnie zamknięte drzwi i nie jest to ani Gamrot, ani Janek Błachowicz - dodał z lekkim uśmiechem.

Co więcej, Lewandowski do dziś docenia to, jak 42-latek rozstał się z KSW. Jako jeden z nielicznych przedstawił Lewandowskiemu swoje marzenia o UFC i jak wspomina szef federacji, odbyli oni bardzo miłą rozmowę przepełnioną wzajemnym szacunkiem.

Nie ma co ukrywać, że ponowny angaż Błachowicza w KSW z pewnością odbiłby się olbrzymim echem w środowisku, przyciągając ogromną liczbę kibiców. Po raz ostatni "Cieszyński Książę" zawalczył dla KSW w 2013 roku, pokonując na gali oznaczonej numerem 22 Gorana Reljicia. Po raz kolejny obronił wtedy pas mistrzowski wagi półciężkiej.

