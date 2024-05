Sensacja, Polski gwiazdor brutalnie znokautowany. Mordercze ciosy

Mateusz Rębecki do UFC wdarł się przebojem. Polak był jednym z najbardziej obiecujących zawodników w Europie, utrzymując passę zwycięstw od 2014 roku. "Chińczyk" zaliczył 11 zwycięstw w organizacji FEN, co pozwoliło mu udać się za ocean. W programie Dana White's Contender Series pokonał przez poddanie w 1. rundzie Rodrigo Lidio i sam szef UFC z uznaniem patrzył na występ Biało-Czerwonego.

Szczecinianin przed starciem był uznawany przez ekspertów za wielkiego faworyta. Walkę zakontraktowano na trzy rundy po pięć minut. W pierwszej odsłonie obaj dochodzili do głosu, przed gongiem na przerwę Rębecki trafił jeszcze Ferreirę, który padł na matę. Zabrakło jednak czasu, aby dobić rywala.

Brazylijczyk pokazywał jednak charakter i w połowie drugiego starcia zaczął mocno przejmować inicjatywę. Kilka ciosów doszło do twarzy "Chińczyka", pojawiło się rozcięcie. W trzeciej rundzie nasz wojownik zepchnięty był do defensywy. Koniec nastąpił dosłownie dziewięć sekund przed końcem boju. Ferriera, będąc z góry, brutalnie obijał twarz Rębeckiego, który coraz słabiej się bronił. Ostatecznie do akcji wkroczył sędzia i przerwał pojedynek.