Sensacja, aż ciężko w to uwierzyć. Mistrz pokonany, oto nowy czempion KSW

Sebastian Przybysz przystępował do kolejnej obrony pasa kategorii koguciej KSW jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii tej dywizji. "Sebić" znajdował się w świetnej formie, mając za sobą serię zwycięstw i wyraźnie zbudowaną pozycję dominatora. Mistrz z Gdyni zapowiadał, że nie zamierza pozostawiać wątpliwości w rękach sędziów i od pierwszych sekund chciał narzucić swój rytm walki.

Po drugiej stronie klatki stanął Witalij Jakimienko, zawodnik uchodzący za jednego z najgroźniejszych pretendentów spoza ścisłej czołówki organizacji. Ukrainiec wchodził do tego pojedynku z opinią fightera bardzo wszechstronnego, niebezpiecznego zarówno w stójce, jak i w grapplingu. Dla niego była to największa szansa w karierze, a zwycięstwo oznaczałoby przejęcie mistrzowskiego tronu i ogromny awans sportowy.

Stawką pojedynku był oczywiście pas kategorii koguciej, a starcie zapowiadano jako konfrontację dwóch kompletnych zawodników. Przybysz dysponował przewagą doświadczenia w walkach mistrzowskich oraz znakomitą kontrolą tempa, natomiast Jakimienko wnosił do klatki dużą dynamikę i nieprzewidywalność. Pojedynek miał więc odpowiedzieć na pytanie, czy mistrz utrzyma swoją dominację, czy też dojdzie do zmiany warty w jednej z najmocniej obsadzonych kategorii wagowych KSW.

Presja spoczywała przede wszystkim na Polaku, który po raz kolejny bronił tytułu przed wymagającym rywalem. Kibice spodziewali się walki na wysokim tempie, pełnej przekrojowych wymian i momentów decydujących zarówno w stójce, jak i w parterze. Wszystko wskazywało na to, że wynik tego starcia może na dłużej ustawić układ sił w dywizji koguciej.

Ukrainiec zaczął walkę bardzo pewnie, od razu narzucił presję na obecnego mistrza i pracował nad obaleniami. "Sebić" przez moment dobrze się bronił, ale pod koniec rundy udało się pretendentowi sprowadzić bój do parteru. W drugiej rundzie Jakimienko dalej naciskał, jednak nie był w stanie wyrządzić większej krzywdy Przybyszowi.

Na regulaminowym półmetku starcie miało dość sensacyjny przebieg, bowiem na kartach punktowych z pewnością widniała przewaga po stronie ukraińskiego zawodnika. W końcu przyszedł czas na rundy mistrzowskie. Minuty upływały, a rozstrzygnięcie było wielkim znakiem zapytania. Mistrz również miał swoje momenty przede wszystkim w stójce, pod koniec starcia twarz Jakimienki była bardzo rozbita. Koniec końców wybrzmiała ostatnia syrena i przyszedł moment na decyzję sędziów.

Rozwiń

Arbitrzy punktowali starcie 49-46, 47-48 i 49-46 na korzyść Witalija Jakimienko, który został nowym mistrzem KSW w wadze koguciej, przerywając panowanie polskiego czempiona.

KSW: Sebastian Przybysz KSW materiały prasowe

XTB KSW 107: Sebastian Przybysz - Marcelo Morrelli KSW materiały prasowe

Thiago Agustin Tirante - Alejandro Tabilo. Skrót meczu Polsat Sport