Fabijański chce walki z Quebonafide? Raper odpowiada

Właśnie z tego powodu zawodnik Fame MMA uznał, że kibice chcieliby obejrzeć pojedynek Fabijański-Quebonafide. Na reakcje fanów obu panów nie trzeba było długo czekać. Jeden z internautów zapytał rapera o to, czy istnieją jakiekolwiek szanse, by on i Fabijański stanęli razem w oktagonie. "Quebo" szybko odniósł się do zadawanych mu pytań.