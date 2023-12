Sebastian Fabijański mówi "pas". "Pobawiłem się, ale to już koniec"

Wielu fanów sportów walki nie kryło swojego zaskoczenia, gdy Sebastian Fabijański ogłosił rozpoczęcie kariery jako freak fighter. Polski aktor i raper debiut w oktagonie zaliczył w lutym bieżącego roku, kiedy to zmierzył się z Wacławem Osieckim, raperem znanym pod pseudonimem "Wac Toja", podczas gali Fame 17: Ferrari vs Łaszczyk. Starcie dwóch gwiazd muzyki trwało, co ciekawe, zaledwie 35 sekund.