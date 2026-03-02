Schreiber z zakazem występu, powód szokuje. Władze miasta wkroczyły do akcji

Patryk Górski

Patryk Górski

To już pewne. Walka Marianny Schreiber z Katarzyną "Laluną" Lirsz nie odbędzie się na FAME MMA 30: Icons. Druga z kobiet w ostatnim czasie udzieliła wywiadu programowi "Za ciosem", w którym zdradziła szczegóły podjęcia takiej decyzji przez organizację. Zaangażowane w sprawę ma być miasto Gliwice, które nałożyło na Schreiber zakaz występu na jubileuszowej gali. Powód jest zaskakujący.

Młoda kobieta o długich blond włosach ubrana w białą marynarkę i sukienkę w czarne grochy stoi na tle zieleni oraz zaparkowanych samochodów.
Marianna SchrieberFot. Artur Zawadzki/ReporterEast News

Walka Marianny Schreiber z Katarzyną Lirsz jest czymś, na co czeka znaczna część ich fanów. Obie kobiety od pewnego czasu wymieniają się złośliwymi komentarzami w sieci, a także są znane jako jedne z najpopularniejszych zawodniczek freak fightowych w Polsce.

Tak rywalka Polki zachowała się po meczu. Przypomniała jej jedno. "Nie wiem, czy pamiętasz"

Zarówno Schreiber, jak i popularna "Laluna" mogą pochwalić się niezwykle satysfakcjonującym bilansem walk. Pierwsza z nich stoczyła aż sześć indywidualnych starć w oktagonie, notując przy tym jedną przegraną. Druga z kobiet łącznie wchodziła do oktagonu czterokrotnie i również tylko raz musiała uznać wyższość rywalki. Obie panie poniosły porażkę z rąk Wiktorii Jaroniewskiej.

Schreiber z zakazem występu na FAME MMA 30. Powód szokuje. Rywalka wszystko zdradziła

Pewien czas temu Katarzyna Lirsz udzieliła krótkiego wywiadu programowi "Za ciosem". Wywiad z zawodniczką ukazał się w sieci 1 marca i od razu ujawnił fanom szczegóły jej potencjalnego starcia z Marianną Schreiber. Dowiedzieliśmy się z niego m.in. o tym, że ich walka ma odbyć się na PRIME MMA, a zainteresowane jej zorganizowaniem na jubileuszowej gali miało być wcześniej także FAME MMA. Na przeszkodzie organizacji stanęło jednak miasto, które dało drugiej z pań bezwzględny zakaz występu na wydarzeniu.

- Na początku finanse były za duże. Marianna się naprawdę ceni, bo jest zasięgowa. Z drugiej strony już wiem na 100 proc. i jest prawdą, że miasto Gliwice dało totalny zakaz Schreiber na walkę. Chodzi o kwestie polityczne - powiedziała "Laluna".

Zobacz również:

Michał Oleksiejczuk
MMA

Wygrał w Vegas 100 tys. dol. Nagłe wieści o kolejnym wyróżnieniu dla Polaka

Patryk Górski
Patryk Górski

Jak donosi Lirsz, decyzję o braku zgody na występ Schreiber w Gliwicach miało podjąć miasto. Marianna oprócz bycia znaną z freak fightowych walk w przeszłości regularnie działała jako polityczna aktywistka. Do tej pory na jej profilu na platformie X można znaleźć kontrowersyjne wypowiedzi pod adresem wielu polityków. Kobieta przez wiele lat była także w związku małżeńskim z posłem PiS, Łukaszem Schreiberem, z którym ma córkę.

Na ten moment ani FAME MMA, ani Gliwice nie odniosły się w żaden sposób do słów "Laluny", a więc należy do nich podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone, że już wkrótce poznamy więcej szczegółów na temat jubileuszowej gali organizacji i tego, czy faktycznie urząd miasta miał decydujące zdanie w kontekście układania karty walk.

Przypomnijmy, że FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach.

Marianna Schreiber
Marianna SchreiberClout MMAmateriały prasowe
Kobieta w białej bluzce z czerwonym akcentem na ramieniu oraz białym wieńcem na głowie stoi pośród tłumu osób; trzyma w dłoniach smartfon oraz mikrofon, w tle zamazany tłum, w prawym górnym rogu widoczne wstawione małe zdjęcie z walki sportowej dwóch k...
Marianna Schreiber walczyła z Natalią MagicalJACEK DOMINSKI/REPORTER/ screen: PRIME MMA 14East News
Po lewej stronie kobieta z długimi blond włosami uśmiecha się do kamery, ubrana w czarną sukienkę z głębokim dekoltem. Po prawej dwoje ludzi uczestniczy w wydarzeniu sportowym na podłożu z sianem, mężczyzna w stroju sportowym i czapce Mikołaja oraz kob...
Marianna Schreiber zmierzyła się z mężczyznąInstagram/marysiaschreiber, Piętka MieszkoAKPA
FAME MMA 18. Dominika Rybak o Lizi: Dla mnie jest "nijaka". WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja