Schreiber z zakazem występu, powód szokuje. Władze miasta wkroczyły do akcji

Walka Marianny Schreiber z Katarzyną Lirsz jest czymś, na co czeka znaczna część ich fanów. Obie kobiety od pewnego czasu wymieniają się złośliwymi komentarzami w sieci, a także są znane jako jedne z najpopularniejszych zawodniczek freak fightowych w Polsce.

Zarówno Schreiber, jak i popularna "Laluna" mogą pochwalić się niezwykle satysfakcjonującym bilansem walk. Pierwsza z nich stoczyła aż sześć indywidualnych starć w oktagonie, notując przy tym jedną przegraną. Druga z kobiet łącznie wchodziła do oktagonu czterokrotnie i również tylko raz musiała uznać wyższość rywalki. Obie panie poniosły porażkę z rąk Wiktorii Jaroniewskiej.

Schreiber z zakazem występu na FAME MMA 30. Powód szokuje. Rywalka wszystko zdradziła

Pewien czas temu Katarzyna Lirsz udzieliła krótkiego wywiadu programowi "Za ciosem". Wywiad z zawodniczką ukazał się w sieci 1 marca i od razu ujawnił fanom szczegóły jej potencjalnego starcia z Marianną Schreiber. Dowiedzieliśmy się z niego m.in. o tym, że ich walka ma odbyć się na PRIME MMA, a zainteresowane jej zorganizowaniem na jubileuszowej gali miało być wcześniej także FAME MMA. Na przeszkodzie organizacji stanęło jednak miasto, które dało drugiej z pań bezwzględny zakaz występu na wydarzeniu.

- Na początku finanse były za duże. Marianna się naprawdę ceni, bo jest zasięgowa. Z drugiej strony już wiem na 100 proc. i jest prawdą, że miasto Gliwice dało totalny zakaz Schreiber na walkę. Chodzi o kwestie polityczne - powiedziała "Laluna".

Jak donosi Lirsz, decyzję o braku zgody na występ Schreiber w Gliwicach miało podjąć miasto. Marianna oprócz bycia znaną z freak fightowych walk w przeszłości regularnie działała jako polityczna aktywistka. Do tej pory na jej profilu na platformie X można znaleźć kontrowersyjne wypowiedzi pod adresem wielu polityków. Kobieta przez wiele lat była także w związku małżeńskim z posłem PiS, Łukaszem Schreiberem, z którym ma córkę.

Na ten moment ani FAME MMA, ani Gliwice nie odniosły się w żaden sposób do słów "Laluny", a więc należy do nich podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone, że już wkrótce poznamy więcej szczegółów na temat jubileuszowej gali organizacji i tego, czy faktycznie urząd miasta miał decydujące zdanie w kontekście układania karty walk.

Przypomnijmy, że FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach.

