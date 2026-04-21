Schreiber wskoczyła w policyjny mundur i się zaczęło. Nie pozostawili na niej suchej nitki
Marianna Schreiber już za kilka dni ponownie wkroczy do oktagonu, a jej rywalką będzie Paulina Porzucek. Na krótko przed galą PRIME MMA 16 33-latka mocno zaskoczyła, pojawiając się na konferencji... w policyjnym mundurze. Potem zdobyła się na deklarację, którą rozpętała burzę w sieci.
O Mariannie Schreiber w środowisku sportowym pierwszy raz zrobiło się głośno w 2023 roku, kiedy celebrytka niespodziewanie ogłosiła rozpoczęcie kariery we freak fightach. Dla wielu było to absolutnym zaskoczeniem, w szczególności z uwagi na fakt, że zaledwie kilka tygodni wcześniej Schreiber ostro krytykowała walki celebrytów nazywając je patologią i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w oktagonie. Od tamtej pory 33-latka stoczyła już kilka walk i właśnie przygotowuje się do następnej - 25 kwietnia podczas gali Prime MMA 16 zmierzy się bowiem z Pauliną Porzuczek.
Pierwotnie była małżonka polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera zmierzyć się miała z Katarzyną Lirsz, Laluna wycofała się jednak z tego zestawienia po tym, jak podczas jednego z programów poprzedzających galę Marianna Schreiber poruszyła kontrowersyjny temat związany z swoją przeciwniczką oraz jej bliskimi. Jak tłumaczyła gwiazda "Królowych życia", Marianna tym samym złamała obietnicę, którą obie panie złożyły sobie przed walką - miały bowiem nie wywlekać swoich prywatnych brudów i skupić się na czysto sportowej rywalizacji.
Marianna Schreiber w policyjnym mundurze, a potem taka deklaracja. "Zaszczyt"
Tuż przed sobotnią galą Prime MMA 16 o Mariannie Schreiber znów zrobiło się głośno. Na konferencji prasowej poprzedzającej event w Nysie 33-letnia celebrytka pojawiła się bowiem w... policyjnym mundurze. Krótce potem za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazda polskich freak fightów ogłosiła swoją chęć wstąpienia do polskiej policji.
"Zaszczytem będzie dla mnie aplikować do Polskiej Policji. Zgodnie z danym słowem, porzucę wtedy również freak fighty. Paulinkę także trzymam za słowo" - napisała na swoim profilu na Instagramie.