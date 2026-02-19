Schreiber sama wskazała rywalkę, a ta reaguje. "Nie wyjdzie poza pierwszą rundę"

Patryk Górski

Takiej walki kobiet w polskich freak fightach nie było od dawna. W ostatnim czasie Marianna Schreiber zdradziła, że miała walczyć na FAME MMA 30: Icons z Katarzyną "Laluną" Lirsz, ale organizacja zdecydowała się zrezygnować z ich pojedynku. Wiele wskazuje jednak na to, że znalazł się inny chętny na angaż zawodniczek. Druga z pań w trakcie jednego z wywiadów powiedziała, że otrzymała niezwykle opłacalną propozycję. Nie zabrakło również gorzkich słów w kierunku przyszłej rywalki.

Dwie kobiety pozujące na osobnych tłach. Po lewej stronie kobieta o blond włosach ubrana w białą marynarkę i sukienkę w czarne kropki. Po prawej kobieta z różowymi włosami, w różowym, designerskim stroju z wycięciami i białymi okularami.
Marianna Schreiber, Katarzyna LirszALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Marianna Schreiber i Katarzyna "Laluna" Lirsz to dwie doświadczone zawodniczki freak fightów. Pierwsza z nich stoczyła aż sześć indywidualnych walk w oktagonie, a druga cztery. Co ciekawe, obie panie jedyną porażkę w karierze poniosły z rąk tej samej rywalki - Wiktorii Jaroniewskiej.

Od pewnego czasu wiele mówiło się o potencjalnym pojedynku obu pań. Atmosferę podgrzała Schreiber w rozmowie z "Za Ciosem" z 15 lutego. 33-latka zaczepiła wówczas "Lalunę" i zdradziła, że ich walka miała się odbyć na FAME MMA 30: Icons, ale została anulowana. Druga z kobiet nie pozostała jej dłużna i także odpowiedziała krytyką w rozmowie dla "Pomponika".

Hitowa walka kobiet na horyzoncie. Rywalka Schreiber nie wytrzymała. Ostre słowa

Lirsz, zapytana kilka dni temu przez Damiana Glinkę o Schreiber, wypaliła wprost. - Marianka dostanie taki cios, że aż jej się odbije - rozpoczęła. Następnie z ust "Laluny" padła jasna deklaracja dotycząca tego, że już wkrótce fani mogą otrzymać ogłoszenie ich walki, a jej rywalka musi przygotować się na szybki koniec.

- Jeszcze nie została ogłoszona, ale będzie. Zaczynamy walczyć. Właśnie się zaczynają przygotowania. Będzie fajnie. Ja będę tak przygotowana, że ona poza pierwszą rundę nie wyjdzie - zapewniła Lirsz.

Kobieta wskazała również, że z uwagi na zainteresowanie jej zestawieniem z Schreiber może ona liczyć na prawdopodobnie najbardziej opłacalną propozycję walki w swojej karierze. Lirsz nie zdradziła jednak, kto dokładnie jest odpowiedzialny za złożenie oferty.

Najbardziej możliwym scenariuszem jest zorganizowanie walki kobiet przez Prime MMA. Schreiber mówiła o zainteresowaniu ze strony organizacji we wspomnianym wywiadzie z "Za Ciosem". W dodatku 33-latka w dalszym ciągu pozostaje także związana kontraktem z federacją.

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się w żaden sposób do sprawy, a więc należy do niej podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Po lewej stronie kobieta z długimi blond włosami uśmiecha się do kamery, ubrana w czarną sukienkę z głębokim dekoltem. Po prawej dwoje ludzi uczestniczy w wydarzeniu sportowym na podłożu z sianem, mężczyzna w stroju sportowym i czapce Mikołaja oraz kob...
Marianna Schreiber zmierzyła się z mężczyznąInstagram/marysiaschreiber, Piętka MieszkoAKPA
Kobieta w białej bluzce z czerwonym akcentem na ramieniu oraz białym wieńcem na głowie stoi pośród tłumu osób; trzyma w dłoniach smartfon oraz mikrofon, w tle zamazany tłum, w prawym górnym rogu widoczne wstawione małe zdjęcie z walki sportowej dwóch k...
Marianna Schreiber walczyła z Natalią MagicalJACEK DOMINSKI/REPORTER/ screen: PRIME MMA 14East News
Marianna Schreiber
Marianna SchreiberClout MMAmateriały prasowe
