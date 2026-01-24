Sceny w Kielcach, 11 sekund i nokautujący cios. Pierwsza taka sytuacja w historii

Karta walk gali Fight Exclusive Night 61 przyniosła 8 pojedynków. W main evencie Albert "Dragon" Sosnowski przegrał z Damianem Kostrzewą. W Hali Legionów w Kielcach historia napisała się jednak w trzecim ze starć. Doszło do najszybszego nokautu w historii federacji, o czym poinformowała ona w poście na Facebooku.

Bartosz Kowalczyk (2-1) pokonał Szymona Maja (0-1), a sędzia przerwał pojedynek w trzynastej sekundzie. Nokautujący cios padł już w jedenastej. Wydawało się nawet, że zwycięzca może zakończyć sprawę szybciej, ale jego oponent za pierwszym razem wstał z desek. To był jednak wyrok odłożony w czasie, choć trudno mówić o "odłożeniu" na tak krótkiej przestrzeni czasowej.

Niesamowite, jak po raz kolejny mocne ciosy dochodzą do głowy. Ależ ciężki nokaut! Wylądował (Maj - red.) z otwartymi oczami, tu już była utrata świadomości

"Fighter z Jędrzejowa miał ogromne wsparcie z trybun ze strony kibiców Korony Kielce. A po efektownej wygranej fetował z nimi to zwycięstwo" - napisał serwis echodnia.pl.

Nokaut Bartosza Kowalczyka w 13 sekund. Nowy rekord FEN po 4 latach

Zakończenie było tak efektowne, że niektórzy kibice w komentarzach domagają się bonusu dla Kowalczyka.

Konfrontacja odbyła się w wadze półśredniej (a więc w limicie do 77,1 kg). Jak wskazuje bilans, była to debiutancka walka zawodowa dla przegranego.

Rozwiń

Portal MMArocks.pl podał, że poprzednim rekordzistą był Robert Bryczek, który 12 marca 2022 roku podczas FEN 39 znokautował w 17 sekund Silasa Robsona.

Oktagon UFC - MMA (zdj. poglądowe) AFP AFP

Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA TOOLS Stal Mielec. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport