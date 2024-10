Sceny przed galą Fame MMA. Chwycił za krzesło i ruszył w kierunku rywala

Fame MMA jest obecnie jedną z najpopularniejszych federacji w naszym kraju zajmujących się organizacją gal typu freak fight show. Włodarze robią co w ich mocy, aby kibice nie mogli narzekać na nudę, dlatego też z roku na rok podpisują kontrakty z coraz to sławniejszymi postaciami. Nie tak dawno debiut w oktagonie na jednej z gal Fame MMA zaliczył Piotr Lisek , który pokonał Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka.

Bójka na konferencji prasowej przed Fame: The Freak

Choć nie ma go na karcie walk gali Fame: The Freak, "Polak" w poniedziałek 30 września pojawił się na konferencji prasowej poprzedzającej piątkowy event i rozmawiał z mediami. Podczas konwersacji z dziennikarzem kanału AntyFakty doszło jednak do dość niespotykanej sytuacji. W pewnym momencie Oskar Wierzejski pojawił się w media roomie i zaczął obrażać Polańskiego. Do dyskusji wkrótce potem włączył się jeszcze Krzysztof Ryta.