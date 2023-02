Sąsiadka Murańskiego przerwała milczenie. Zdradziła, jak zachowywał się przed śmiercią

Przedwczesna śmierć Mateusza Murańskiego wywołała ogromne poruszenie w świecie show biznesu. Kariera 29-latka nabierała tempa. Dużą popularność przyniosła mu rola w serialu "Lombard. Życie pod zastaw ". Niedawno z dumą ogłosił w mediach, że wybiera się do Los Angeles. Mężczyzna wystąpił bowiem w filmie Jerzego Skolimowskiego "IO", który otrzymał nominację do Oscara. Ostatnio stał się znaną postacią w środowisku MMA. Jego walki cieszyły się dużym zainteresowaniem.

"Jesteśmy już po sekcji zwłok. Biegły zaraz po sekcji wskazał, że bezpośrednią przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Natomiast na kolejne pytanie, co było przyczyną tej ostrej niewydolności, odpowiedzą niezbędne dalsze badania histopatologiczne i toksykologiczne. Na tym etapie mamy wstępne wskazanie, co było przyczyną śmierci. Dalsze prace wyjaśnią, co ją spowodowało" - mówiła Interii rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk.

Sąsiadka Mateusza Murańskiego podzieliła się ważnym wyznaniem

Po śmierci "Murana", jego trener wyznał publicznie, że 29-latek bardzo się zmienił w ostatnim czasie."Łatwo można było na niego wpływać. Jeden z trenerów przekonał go, że w jego klubie będzie lepiej, ale po ośmiu miesiącach rozstał się z tymi ludźmi i wrócił do mnie. Jednakże to już była zupełnie inna osoba i nie pracowało się z nim tak dobrze, jak wcześniej. Pojawiły się problemy, ale nic nie wskazywało na to, że to się wszystko tak tragicznie zakończy" - przyznał Dobrosław Bielecki.