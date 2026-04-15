- Niebawem więcej informacji na temat Mariusza Pudzianowskiego - to jedno zdanie wypowiedziane przez Michała "Boxdela" Barona w trakcie programu w Kanale Sportowym wystarczyło, żeby w internecie zapanowało poruszenie w związku z możliwym debiutem "Pudziana" w Fame MMA.

Pudzianowski w końcu zadebiutuje w FAME? Walka dwóch na jednego jednak odwołana

Były strongman już w ubiegłym roku zasiadł do negocjacji z federacją freak fightową. Ostatecznie jednak doszło do zwrotu akcji, a walka jeden vs dwóch z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem nie odbyła się. Do zmierzenia się w oktagonie wyzwał go właśnie "Kraken", a obaj panowie regularnie wbijali Pudzianowskiemu w mediach społecznościowych szpilki, często przekraczając wszelkie granice.

Od tamtej pory minął już ponad rok, a Pudzianowski wciąż nie został zaprezentowany jako zawodnik Fame. W kuluarach mówi się, że okrzyknięty swego czasu najsilniejszym człowiekiem świata zawodnik KSW niedługo zadebiutuje w nowej federacji. A jego rywalem miałby być właśnie Marcoń.

Jeśli "Pudzian" zdecyduje się na dołączenie do Fame MMA, z pewnością będzie mógł liczyć na gigantyczną gażę. Chociaż obecnie popularność freak fightów w Polsce spada, topowi zawodnicy i najbardziej rozpoznawalne postacie wciąż mogą liczyć na ogromne apanaże. O jakich pieniądzach mowa?

Ile zarabiają polscy freak fighterzy? Kwoty zwalają z nóg

Pod koniec ubiegłego roku rąbka tajemnicy ws. zarobków we freak fightach uchylił właśnie Marcoń. 23-latek, który za swoich 12 walk stoczonych w Polsce i za granicą, a także promocję wydarzeń zainkasował kosmiczne 6,5 miliona złotych.

W całej mojej karierze na freak fightach, licząc same kontrakty na walki, bonusy i jakieś tam dogadania za performance, otrzymałem 6,5 mln zł. Od początku mojej kariery

Jak wygląda to w przypadku innych rozpoznawalnych zawodników? Ci w większości niechętnie mówią wprost o zarobkach, a często na ujawnianie kwot nie zezwalają im zapisy w umowie. Zdarza się jednak, że uchylają rąbka tajemnicy, wskazując na widełki płacowe. Kwoty zwalają z nóg.

Sebastian Fabijański, który stoczył trzy błyskawiczne walki - każdą przegrywał w pierwszej rundzie, zdradził, że za każdym razem za swoją walkę otrzymał gażę pomiędzy 500 tys. a milionem złotych. Na bardzo podobne stawki mógł liczyć Amadeusz "Ferari" Roślik.

Marcin Dubiel, mający na koncie sześć walk dla Fame MMA i dwie na nieistniejącej już High League zarabiał między 200 a 800 tysięcy za pojedynek. Aniela "Lil Masti" Bogusz, według nieoficjalnych informacji miała natomiast zarobić za starcie z Martą Linkiewicz 450 tysięcy złotych.

Tyle w Fame MMA zarobi Pudzianowski? Nieoficjalne ustalenia

Ile zatem może zarobić Pudzianowski za walkę pod szyldem FAME? Redakcja Sport.pl w 2025 roku ustaliła, że zaoferowano mu grubo ponad milion złotych. WP Sportowe Fakty natomiast dotarły do informacji, że "Pudzian" miałby zainkasować około 500-700 tys. więcej niż w KSW.

