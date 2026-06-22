Rzucił wyzwanie Pudzianowskiemu, gorąco wokół walki. Rywal traci nerwy

Powrót Mariusza Pudzianowskiego do oktagonu coraz bliżej. Były strongman stoczył swoją ostatnią walkę w KSW w kwietniu zeszłego roku, a następnie popadł w konflikt z władzami federacji z powodów finansowych.

Walka Pudziana w szeregach polskiego giganta MMA wydaje się zatem wykluczona, ale od pewnego czasu zakusy na niego prowadzi FAME MMA. 49-latek mógłby zawalczyć we freak fightowej organizacji z Natanem Marconiem, z którym regularnie wymienia się w sieci zaczepkami.

Gorąco wokół walki Pudzianowskiego. Rywal traci nerwy. Padła zaskakująca propozycja

Do jednej z najnowszych "wymian" między Pudzianowskim a Marconiem doszło za sprawą komentarza byłego strongmana w sieci. 49-latek został zapytany przez pewnego fana o potencjalną walkę ze skandalistą, a jego odpowiedź w tym temacie nie pozostawiła żadnych złudzeń.

- Dawaj go - napisał Pudzian na platformie Facebook.

Co ciekawe, na reakcję Marconia fani także nie musieli długo czekać. 23-latek najpierw przedstawił im kulisy wcześniejszych negocjacji z Pudzianowskim, po czym sam złożył mu ofertę nie do odrzucenia.

- Jesteś żenującym emerytem. Kontrakt na stole był trzy razy. (...) Teraz mówisz, że potrzebujesz więcej czasu na walkę w boksie. To nie wstyd, że boisz się ośmieszenia. Przegrana ze mną z twoim wizerunkiem to koniec, ale po co te gierki - napisał na platformie X. - Moja ostateczna propozycja. Wygrany bierze wszystko. Jeżeli przegram - dostajesz całą moją wypłatę. Jeżeli wygram - dostaję równowartość mojej wypłaty z twojej - dodał później w relacji na Instagramie.

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Na ten moment FAME MMA, które posiada kartę zawodniczą Marconia, nie odniosło się w żaden sposób do słów obu panów. Warto jednak odnotować, że w przeszłości włodarz organizacji Michał "Boxdel" Baron wielokrotnie przyznawał się do tego, że jego firma monitoruje możliwość zakontraktowania Pudzianowskiego.

Mariusz Pudzianowski Tomasz Kudala East News

Mariusz Pudzianowski GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Natan Marcoń youtube.com/@natankrakenmarcon materiały prasowe





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