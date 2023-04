Rzucił wyzwanie Błachowiczowi. Natychmiastowa odpowiedź Polaka

Paulo Costa we wpisie na Twitterze rzucił wyzwanie do walki Janowi Błachowiczowi. Sugerował w nim, by obaj stanęli naprzeciwko siebie w oktagonie 6 maja w czasie gali UFC 288 w Newark. Były mistrz świata kategorii półciężkiej szybko odpowiedział Brazylijczykowi. - Dostał propozycję walki ze mną. Ja powiedziałem tak, on powiedział – nie. Walka się nie odbędzie - zaznaczył Polak.