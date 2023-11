Rywal przetrwał zaledwie 3 minuty. Kolejne wielkie zwycięstwo Polaka w UFC

UFC to bez wątpienia największa i najbardziej prestiżowa organizacja MMA na świecie, w której występują tylko najlepsi zawodnicy. Polska ma aktualnie w jej szeregach wielu przedstawicieli. W przeszłości po pasy mistrzowskie sięgali w tej federacji Joanna Jędrzejczyk, czy Jan Błachowicz. Obecnie możemy cieszyć się kolejnymi triumfami Mateusza Rębeckiego.

Polak znalazł się w karcie wstępnej galu UFC 295 , która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę. Pierwotnie walczyć miał z Nurullo Alievem. Zawodnik z Tadżykistanu doznał jednak kontuzji, a na jego miejsce wskoczył Roosevelt Roberts. Jeszcze przed walką sprawił mu niemały prezent. Amerykanin "nie zrobił wagi", przez co część jego gaży miała przypaść w udziale Polakowi .

Mateusz Rębecki znów wygrywa na UFC

Rębecki pojedynek z Robertsem rozpoczął tak, jak do tego już przyzwyczaił kibiców - dynamicznie, próbując skrócić dystans do rywala. Polak przede wszystkim starał się zaskoczyć rywala niskimi kopnięciami, po których dokładał również szybkie ciosy. To jednak nie zaskoczyło Amerykanina.