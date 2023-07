Rywal odgraża się Janowi Błachowiczowi. Ostra deklaracja tuż przed walką

To jest MMA. Nawet, jeśli będę chciał utrzymać walkę w stójce, Jan może mieć inny plan na to starcie, ale to nie problem. Mogę walczyć w parterze, jestem na to gotowy. Decydując się na ten pojedynek, wiedziałem, że muszę być gotowy na piętnastominutowy, twardy pojedynek. Przygotowywałem się na różnicę wysokości, jaka jest tutaj w Salt Lake City. Chcę skończyć tę walkę szybciej, ale jeśli będę musiał walczyć trzy rundy, nie ma problemu. Kondycyjnie jestem naprawdę gotowy, by stoczyć ten bój w naprawdę dobrym tempie

~ stwierdził Alex Pereira w rozmowie z Polsatem Sport