Rywal Gamrota odebrał pilny telefon. Naprawdę powiedział to o Polaku. "Zacznie oddawać"

Mateusz Gamrot po aktualizacji rankingu wagi lekkiej UFC spadł w nim o jedną lokatę i zajmuje aktualnie 8. miejsce. Polak zamienił się w klasyfikacji najlepszych zawodników z Danem Hookerem, z którym mierzył się blisko dwa lata temu. Zwycięstwo padło wówczas łupem Nowozelandczyka.

Popularny "Gamer" już niedługo będzie miał jednak okazję poprawić swój wynik. Podczas gali UFC 327 w Miami zmierzy się z niesklasyfikowanym obecnie w rankingu Top 15 Estebanem Ribovicsem. Co ciekawe, obaj panowie na co dzień trenują na Florydzie, ale w konkurencyjnych klubach. Gamrot jest zawodnikiem American Top Team, a Argentyńczyk reprezentuje barwy Kill Cliff.

Nagłe wyznanie Argentyńczyka, zawalczy z Gamrotem na UFC. Polscy fani będą w szoku

Ribovics kilka dni temu w rozmowie na hiszpańskojęzycznym kanale "Overdogs" zdecydował się skomentować swoje zestawienie z Gamrotem. Argentyńczyk opowiedział o tym, w jaki sposób dowiedział się o propozycji oraz nie ukrywał swojego zachwytu nad walką z zawodnikiem z absolutnej czołówki rankingu wagi lekkiej.

- Nagle zadzwonił mój menadżer i zapytał: "Chciałbyś się bić z czołówką?" Odpowiedziałem, że oczywiście. Bierzemy to. Jestem gotowy i przygotowany. To są właśnie walki, które trzeba brać. To walka z gościem, który bił się ze wszystkimi. Pokonał Tsarukyana. Bił się z Hookerem i dał jedną z najlepszych walk. Walczył po prostu ze wszystkimi. Jestem dumny, że dotarłem do takiej walki. Ciężka praca popłaca. I myślę, że to właśnie tutaj widzimy. Rzeczy, na które czekaliśmy, w końcu się pojawiły - powiedział.

Chociaż Argentyńczyk znajduje się poza rankingiem TOP 15, upatruje pewnych szans w starciu z 35-latkiem. W rozmowie przedstawił nawet wstępny zarys ich walki. Nie boi się rywalizacji w stójce ani parterze.

- Zawodnik, który narzuca wyższe tempo walki, trochę dzięki temu ją kontroluje. Nie widziałem jednak, aby dobrze kontrolował walkę w parterze. Tak, dobrze obala i ma mocną kondycję. Myślę, że jeśli mnie obali, to mogę to wykorzystać w parterze. Oczywiście, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to będę wracał na nogi. A w stójce trafię. I wiem, że jak trafię, to odczuje to i zacznie oddawać pole. Zapamiętajcie to - powiedział.

Gamrot, mimo odważnych deklaracji swojego rywala, jest zdecydowanym faworytem kwietniowej walki. W przypadku potencjalnej przegranej Polak utrudniłby swoją sytuację i niewykluczone, że w dłuższej perspektywie ponownie spadłby w zestawieniu najlepszych zawodników wagi lekkiej UFC.

Mateusz Gamrot Rex Features/East News East News

UFC 299: Rafael Dos Anjos - Mateusz Gamrot Nick Briggs AFP

Mateusz Gamrot w czerwonych spodenkach MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Justin Gaethje o walce na UFC 313: Gamrot nie był brany pod uwagę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport