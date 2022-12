Faworytem był wojownik z Machaczkały , jednak pierwsze odsłony starcia były bardzo wyrównane. Błachowicz "zmiękczał" rywala kopnięciami i wydawało się, że ta taktyka może przynieść efekt. Niestety, pod koniec czwartej rundy został obalony i to starcie zdecydowanie przegrał. Podobnie, jak finałowe, w którym spędził w parterze niemal całe pięć minut.

Magomiedow rozczarowany po walce

Zdaniem wielu to Ankalajew zapracował na pas kategorii półciężkiej. Werdykt sędziów był jednak zaskakujący - orzekli oni większościowy remis . Dla Rosjanina taka decyzja była jednak dużym szokiem.

Tuż po walce, jeszcze w klatce przyznał on, że nie rozumie, dlaczego to nie on został ogłoszony zwycięzcą. O tym, jak bardzo był rozgoryczony świadczy jego deklaracja, złożona chwilę potem.