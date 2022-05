Rozmiar ma znaczenie. "Pudzian" szybko pokonał Materlę

Materla wcześniej walczył w wadze średniej. Był nawet mistrzem KSW w tej kategorii. Teraz jednak zdecydował się na pojedynek w wadze ciężkiej.

Na wczorajszym ważeniu, Materla wniósł na wagę 15,5 kg mniej od "Pudziana". Pół żartem, pół serio podkreślał, że postara się udowodnić, że rozmiar nie ma znaczenia i mimo dużo mniejszej wagi, zwycięży. Nie udało się zrealizować tego planu.

"Pudzian" od początku bardzo mocno bił. Materla kilka razy się zachwiał, aż w końcu, po ponad dwóch minutach, po bardzo mocnym podbródkowym padł na matę. Zawodnik ze Szczecina stracił przytomność, ale po kilku minutach wstał.

Po walce do klatki wszedł Mamed Chalidow. Razem z "Pudzianem" dogadali się w sprawie pojedynku i jeśli organizacja się zgodzi, to dojdzie do tego starcia.