Różalski potwornie rozbity w historycznym starciu w KSW. Bolesne obrazki, sędzia nie miał wyjścia

Fani KSW są już w zasadzie przyzwyczajeni do tego, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia federacja organizuje bardzo mocną galę. Nie inaczej jest i na zakończenie 2025 roku. W łódzkiej Atlas Arenie zobaczymy wiele gwiazd KSW oraz dwa pojedynki mistrzowskie. W klatce zaprezentują się m.in. Artur Szpilka, Paweł Pawlak, czy Adrian Bartosiński. W dodatku na XTB KSW 113 będzie miała miejsce jedna freak-fightowa walka pomiędzy AJ'em a Piotrem Liskiem.

Gdy wydawało się, że karta pojedynków jest zamknięta, kilka dni temu ogłoszono, że do KSW wróci legenda polskich sportów walki i postać według wielu fanów kontrowersyjna, a więc Marcin Różalski. 47-latek jest byłym mistrzem wagi ciężkiej KSW i dla federacji stoczył kilkanaście pojedynków. Będzie to walka charytatywna, gdyż gaża "Różala" zostanie przeznaczona na rzecz zbiórki "Stowarzyszenia Pomagaj Pomagać Różaland".

Różalski i jego ostatnia walka w KSW. Trudne chwile legendy

Rywalem 47-latka będzie Stipe Bekavac, który również jest doświadczonym zawodnikiem z przeszłością w KSW. "Dostaję zawodnika z krwi i kości, zbliżonego wiekowo. On poniszczony w jednej kwestii, ja w drugiej. To będzie loteria. Kto kogo - ale ktoś kogo" - powiedział Różalski o swoim przeciwniku w rozmowie z portalem InTheCage.pl. Od ostatniej walki "Różala" w KSW minęło ponad trzy lata i to starcie miało wymiar historyczny.

Różalski zmierzył się wówczas z Errolem Zimmermanem. Holender to wielka postać w świecie sportów walki, a przede wszystkim w K-1. I to właśnie w tej formule obaj zawodnicy skrzyżowali rękawice podczas gali KSW 71, co było historyczną chwilą dla federacji. Była to bowiem pierwsza walka w innej formule niż MMA podczas regularnej gali KSW. Teraz historia zatoczyły koło. Ale czy w pełnym zakresie?

Przed trzema laty Różalski został mocno rozbity przez młodszego od siebie Zimmermana. Reprezenant Polski czterokrotnie leżał na deskach i po czwartym nokdaunie Holender mógł cieszyć się ze zwycięstwa. KSW na profilach w mediach społecznościowych przypomniało ten pojedynek przy okazji gali KSW 105 (nagranie można zobaczyć po kliknięciu tutaj). Wówczas Zimmerman mierzył się ze Szpilką i tym razem był gorszy od reprezentanta Polski.

