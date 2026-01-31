Partner merytoryczny: Eleven Sports

Różalski dostał pytanie o Pudzianowskiego. Wypalił na antenie. Brutalne stwierdzenie

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

O Marcinie Różalskim ponownie zrobiło się głośno w ostatnich miesiącach. Wszystko za sprawą jego powrotu do oktagonu na gali XTB KSW 113, kiedy to w walce charytatywnej zmierzył się ze Stjepanem Bekavacem. O kwestię tego pojedynku oraz o wiele innych tematów został zapytany w "Kanale Sportowym". Nie zabrakło również pytań o Mariusza Pudzianowskiego i w tej kwestii "Różal" był bardzo stanowczy.

Mężczyzna z licznymi tatuażami na ciele i twarzy, ubrany w czarną koszulkę sportową oraz czapkę z daszkiem, wyraża zaskoczenie lub zdziwienie. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe wstawienie z wykadrowanym portretem innego mężczyzny o poważnym wyr...
Marcin Różalski i Mariusz PudzianowskiAdrian Slazok/REPORTEREast News

W połowie października 2024 roku Marcin Różalski walczył na gali Strike King 3 z Mariuszem Wachem. Po tym pojedynku doświadczony zawodnik przyznał, że była to jego ostatnia walka w karierze i przechodzi na sportową emeryturę. Dlatego nikt się nie spodziewał, że "Różala" zobaczymy jeszcze kiedykolwiek w okrągłej klatce. A stało się tak grudniu 2025 roku, kiedy to 47-latek wystąpił na gali XTB KSW 113.

Jego rywalem był Stjepan Bekavac. Starcie potrwało niespełna trzy minuty i zakończyło się brutalnym nokautem Chorwata na reprezentancie Polski. Różalski podkreślał jednak, że liczył się przede wszystkim cel tego wszystkiego, a więc ratowanie azylu dla zwierząt Różaland. Dzięki tej walce udało się uzbierać pokaźną sumę i to dla legendy polskich sportów walki było najważniejsze. Ponownie podkreślił to w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Zobacz również:

Ołeksandr Usyk musi zmienić plany. Nie zmierzy się z Deontayem Wilderem
Boks

Zwrot akcji u Usyka. Wreszcie ogłosili walkę. Jednak starcie gigantów w Londynie

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Różalski wprost o Pudzianowskim. Jaśniej nie mógł się wyrazić

    "Wszyscy wyszli na plus. Federacja KSW wyszła na plus. Ja wyszedłem na plus, bo moja zbiórka się przez tą walkę skończyła" - przyznał Różalski. Dodał jednocześnie, że jeśli ktoś miał złożyć ofiarę w tej sprawie to właśnie on i tak też się stało. 47-latek przyznał również, że otrzymywał inne propozycje walk, które pochodziły z federacji freak-fightowych. I były to oferty ciekawe finansowo.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki podczas ślubowania olimpijczyków spotkał się z Wojciechem Fortuną - złotym medalistą olimpijskim z Sapporo
    Sportowe życie

    Prezydent Nawrocki nie pominął legendy. Tak wyglądało ich spotkanie

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński

      "Kwoty, które były mi oferowane były duże, ale ja tego nie chcę. Nie zawalczę tam" - podkreślił. Różalski zaznaczył jednocześnie, że nie ma pretensji i nie piętnuje nikogo, kto zgodził się na walki we freak-fightach, ale nie rozumie tych osób. Podczas rozmowy temat zahaczył również o Mariusza Pudzianowskiego i jego ostatnie przeboje z federacją KSW.

      Różalski w kwestii "Pudziana" wyraził się jednak w najbardziej dobitny sposób i szybko uciął dyskusję. "Mariusz Pudzianowski? Jest mi obojętny. Nie obchodzi mnie, co ten człowiek robi, ani co się z nim dzieje" - wypalił Różalski o zawodnik, z którym zmierzył się w KSW w maju 2026 roku.

      Zobacz również:

      Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z olimpijczykami
      Sportowe życie

      Sportowcy dopadli do Nawrockiego na ślubowaniu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

      Katarzyna Pociecha
      Katarzyna Pociecha
      Sebastian Idziak - Szymon Janz. Skrót walkiPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja