- Jak mówimy o względnie niedużej niechęci Mariusza Pudzianowskiego i Marcina Różalskiego, to musicie państwo wiedzieć, że mówimy tutaj o tykającej bombie zegarowej - tak przed rokiem w rozmowie z "Fansportu" oceniał relację obu zawodników Maciej Kawulski, jeden z szefów KSW.

I chociaż w historii federacji nie brakowało zestawień, które generowały olbrzymie emocje, a bohaterowie walki pałali do siebie szczerą niechęcią, to walka Marcina Rożalskiego z Mariuszem Pudzianowskim podczas KSW 25 była jedną z tych, o których mówi się najwięcej.

Różalski starł się z Pudzianowskim w hotelu. "Gdyby nie Kasta", "Różal" ujawnił

Pudzianowski przegrał przez poddanie po duszeniu "gilotyną", chociaż schodząc z oktagonu, nie chciał przyznać tego, że odklepał. Te słowa błyskawicznie dotarły do Różalskiego, który nie przebierał w słowach, a ich konflikt wtedy na dobre się rozpoczął.

- Jeśli dojdzie, nie daj co, między nami do rewanżu, to obiecuję, że mu ukręcę łeb tym razem! Nie będzie klepania i nie będzie jeden sędzia, tylko dwóch - żeby mnie z niego zdjęli... Będę go bił dotąd, aż będzie leżał w kałuży krwi - odgrażał się w 2016 roku w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Różalski.

Tobias Brand - najlepsze akcje MVP meczu Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów. WIDEO Polsat Sport

Wypowiedź miała miejsce tuż przed starciem Pudzianowskiego z "Popkiem" i jak dowiedzieliśmy się po latach, obietnica ta mogła zostać spełniona w zasadzie błyskawicznie. Różalski dopadł bowiem "Pudziana" na godziny przed jego walką.

- Przerobiłem z nim temat w hotelowej restauracji przy wszystkich, podczas śniadania przed galą KSW 37. Gdyby nie Waldek Kasta, to walka z "Popkiem" i żadna inną by się nie odbyła - wspominał w swojej książce, która niedawno ukazała się w sprzedaży.

Ostatecznie do rewanżu pomiędzy Różalskim i Pudzianowskim nigdy nie doszło, chociaż co rusz pojawiały się plotki na ten temat. "Różal" niejednokrotnie zaczepiał także swojego dawnego rywala, twierdząc, że ten nie ma siły ciosu - a jedynie ciężkie ręce, nie robi progresu, czy sugerując, że Pudzianowski powinien bić się o pas mistrzowski wagi ciężkiej z Philes de Friesem.

Pudzianowski z kolei, w rozmowie z MMA.pl ocenił krótko, że "nie interesuje go ta osoba i ta walka".

Mariusz Pudzianowski Szymon Starnawski/Polska Press/East News East News

Mariusz Pudzianowski Karol Makurat/REPORTER East News

Mariusz Pudzianowski Adam Jankowski/REPORTER East News