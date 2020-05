Ronaldo Souza (26-8) po ostatniej przegranej z Janem Błachowiczem postanowił, że wraca do kategorii średniej i nie będzie już następnych zmian. Brazylijczyk chciał sprawdzić się w wyższej wadze, ale przed własną publicznością przegrał na punkty z naszym reprezentantem. 'Jacare' wraca do klatki już 9 maja, gdy podczas UFC 249 zmierzy się z Uriahem Hallem (15-9).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ring girl UFC zachwyca kibiców. Arianny Celeste tak spędza czas izolacji. Wideo INTERIA.TV

- Przeszedłem do wyższej dywizji wagowej, bo to była dla mnie dobra walka. Błachowicz jest wielkim mistrzem, jest w absolutnej czołówce kategorii półciężkiej. Dlatego właśnie zgodziłem się na ten pojedynek. Nie mam problemu z przejściem tam ponownie. Kategoria średnia jest jednak dla mnie lepsza, bo w półciężkiej zawodnicy są dużo więksi. Kiedy walczyłem z Błachowiczem, to mnie trochę wystraszył, bo jest naprawdę duży, jak zawodnik z dywizji ciężkiej. Trenowałem z takimi przed walką z nim, ale on był jeszcze większy od nich. Wolę walki w dywizji do 84 kilogramów, bo to moja kategoria wagowa - powiedział Ronaldo Souza w rozmowie z MMAJunkie.