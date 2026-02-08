Rollercoaster w walce Polaka w UFC. Świetny początek, później nagły zwrot. Decydowali sędziowie

Po wspaniałym rozpoczęciu gali UFC w Las Vegas okraszonym dwoma zwycięstwami "Biało-Czerwonych", przyszedł czas na Michała Oleksiejczuka. Przed nim swoje triumfy świętowali Klaudia Syguła i Jakub Wikłacz.

Najbardziej doświadczony Polak w rozpisce wystąpił w karcie głównej. Oleksiejczuk wrócił do oktagonu, aby zmierzyć się z z Marc-Andre Barriaultem w limicie wagi średniej (do 84 kilogramów).

"Hussarz" jest jednym z najbardziej efektowniej walczących zawodników w UFC. Na koncie ma kilkanaście nokautów i jedne z najwyższych statystyk skończeń wśród europejskich średnich. W 2025 roku powrócił do wysokiej formy, śrubując efektowną passę zwycięstw nad Sedriquesem Dumasem i Geraldem Meerschaertem. Obu odprawił przed czasem już w pierwszych rundach, co potwierdziło jego stale rosnący potencjał ofensywny.

Obecny rywal, Marc-Andre Barriault, to doświadczony Kanadyjczyk z rekordem obejmującym 16 poprzedzających walk w UFC. Zapowiedź tej konfrontacji obiecywała więc interesujące zderzenie dwóch odmiennych profili: Polaka dysponującego ogromną siłą nokautu i mało kalkulującego, idącego na wyniszczenie Kanadyjczyka.

Walka rozpoczęła się od celnego trafienia Barriaulta. Ten posłał dość silne kopnięcie na korpus swojego rywala. To nie zniechęciło jednak Oleksiejczuka, który zaczął napierać na Kanadyjczyka. Mocny cios w szczękę sprawił, że rywal stracił równowagę. Polak wykorzystał ten moment, aby wyprowadzić jeszcze kilka celnych ciosów w okolice głowy. Na koniec bardzo udanej rundy Oleksiejczuk zanotował jeszcze obalenie.

Barriault wiedział, że po premierowej odsłonie jest na przegranej pozycji. Na początku drugiej rundy doświadczyliśmy jednak udanej próby jego powrotu do walki. Kanadyjczyk starał się przełamać dobrą passę "Hussarza". Ten nie chciał oddać ciężko wypracowanej inicjatywy, lecz rywal sukcesywnie kontrował Polaka. Zdecydowanie nie była to runda tak jednostronna, jak poprzednia. Barriault pokazał charakter, dzielnie przyjmując ciosy na szczękę, a przy tym wyprowadzając całkiem skuteczne kontry.

Barriault nie zamierzał poprzestawać na jednej udanej rundzie. W kolejnej odsłonie tego pojedynku Kanadyjczyk również wywierał presję, narzucając swoje warunki. Mimo to wciąż nieco bardziej widowiskowe i odczuwalne były ciosy zadawane przez Oleksiejczuka. Mając świadomość upływającego czasu, Polak zdecydowanie podkręcił tempo w końcowych sekundach decydującej rundy. Ta taktyka opłaciła się.

Sędziowie zmuszeni byli punktować. Ostatecznie postawili oni na Michała Oleksiejczuka, który tym samym pokonał Marca-Andre Barriaulta jednogłośną decyzją (29-28, 29-28, 29-28). Dzięki temu kibice mogli cieszyć się z "Polskiej Nocy" w Las Vegas.

Michał Oleksiejczuk Megan Briggs AFP

Michał Oleksiejczuk Luke Hales AFP

Michał Oleksiejczuk zwyciężył pojedynek na gali UFC w Las Vegas Chris Unger Getty Images

