Jan Błachowicz w niedzielny ranek czasu polskiego zmierzy się w walce wieczoru na gali UFC w Sao Paulo z Jacare Souzą. Polak przywita w kategorii półciężkiej kolejnego byłego zawodnika wagi średniej.

W rozmowie z Polsatem Sport, Robert Złotkowski trener Błachowicza od stójki, opowiedział o przygotowaniach Jana do walki z Jacare.

"Jak zawsze jestem spokojny przed pojedynkami Janka, bo wiem ile serca w to wkłada i ile potu zostawia na treningach i jak jego sparingpartnerzy odczuwają ciosy. Jestem więc spokojny, ale jak zawsze dreszczyk, przed samą walką, będzie oczywiście na karku. W przygotowaniach skupiliśmy się na tym, co robiliśmy do tej pory, bo to działa. Jeśli coś działa dobrze, to nie trzeba tego zmieniać. Janek jest dobrze przygotowany w każdej płaszczyźnie. Przywita następnego zawodnika w tej kategorii. Janek jest silniejszy fizycznie, także miejmy nadzieję, że ten parter rywala nie będzie tak niebezpieczny, jak się wydaje" - stwierdził.

Złotkowski podkreśla, że Polak musi być wyjątkowo czujny w tej walce.

"Musimy być czujni. Musimy trzymać ręce wysoko. Musimy być mobilni i uderzać kombinacje. To co zawsze powtarzam, to że nie ma schematu i planu na walkę. Gdzieś tam mamy jakiś zalążek, ale musimy być gotowi na wszystko i w każdej płaszczyźnie" - przyznał.

Podczas gali w Sao Paulo Błachowicz wyjdzie do oktagonu około 4.30-5.00 polskiego czasu.