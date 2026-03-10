Robert Karaś wraca do oktagonu na FAME MMA 30. Sensacyjne ogłoszenie organizacji

Robert Karaś zyskał ogromną popularność za sprawą bicia rekordów świata na ekstremalnych dystansach ultra triathlonu oraz trzech walk we freak fightach. Polak jest wielokrotnym mistrzem świata w potrójnym i podwójnym Ironmanie, a przez pewien czas był także rekordzistą w zawodach na 5-krotnym dystansie.

Mężczyzna próbował swoich sił również w 10-krotnym wyzwaniu Ironmana, a nawet je ukończył, ustanawiając przy tym rekord - całość zajęła mu 164 godziny, 14 minut i 2 sekundy. Próba została jednak unieważniona, bowiem w organizmie Karasia wykryto nielegalne substancje dopingowe. Obecnie więc rekordowy czas należy do innego Polaka, Juranda Czabańskiego.

Prywatnie Robert Karaś pozostaje mężem Agnieszki Włodarczyk-Karaś, z którą ma syna Milana, urodzonego w 2021 r. Kilka dni temu para przebywała jeszcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie mężczyzna miał podjąć się przebiegnięcia 6 tys. km i pobicia rekordu Guinnessa. Bieg został przerwany ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.

Robert Karaś zawalczy na FAME MMA 30. Organizacja ogłasza dwa nowe pojedynki

Ostatni pojedynek Karasia we freak fightach miał miejsce w maju 2025 r., kiedy na gali Prime MMA 12 pokonał dwóch rywali w jednej walce. Jako zawodnik FAME MMA stoczył on natomiast dwie walki w lutym i we wrześniu 2023 r. Pierwsze starcie w formule kickboxingu z Filipem Marcinkiem zakończyło się jego zwycięstwem, a w drugim, z Jakubem Nowaczkiewiczem w boksie, musiał uznać wyższość influencera.

Robert Karaś powróci do oktagonu FAME MMA w ramach występu na jubileuszowej gali "Icons". Organizacja poinformowało o tym 10 marca, przy okazji promocji nadchodzących programów F2F z udziałem swoich zawodników. Rywalem znanego rekordzisty na dystansach wielokrotnego Ironmana będzie Kasper "Klepsydra" Gutkowski, który od stycznia czekał na ogłoszenie swojego przeciwnika.

Poza wspomnianym zestawieniem FAME MMA ogłosiło również drugą walkę. Wezmą w niej udział Oskar Wierzejski i zwycięzca pierwszej edycji FAME: BOOSTER, Klaudiusz "Mazan" Mazanowski.

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Na jubileuszowej gali organizacji wystąpią m.in. Marta Linkiewicz, Izabela Badurek, Akop Szostak, Jakub "Kubańczyk" Flas, Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski, Michał "Wampir" Pasternak, Michał "Matrix" Królik oraz Denis Labryga i Makhmud Muradov.

Robert Karaś

