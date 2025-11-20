Rewanż Łazarz vs Kołecki wśród 12 walk Babilon MMA 55 w kanałach Telewizji Polsat
Już w piątek 21 listopada dojdzie do długo wyczekiwanego rewanżu w mma pomiędzy Szymonem Kołeckim i Marcinem Łazarzem. Równie emocjonująco zapowiada się pojedynek z udziałem byłego bokserskiego mistrza świata Krzysztofa Głowackiego, który wraca do swojej macierzystej organizacji, ale już jako zawodnik mieszanych sztuk walki. Kibice zobaczą na gali Babilon MMA 55 aż dwanaście starć zawodowych. Transmisja w Polsacie Sport Fight, dostępnym w Naziemnej Telewizji Cyfrowej Super Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go.
Pojedynek o pas mistrza w wadze półciężkiej pomiędzy Szymonem Kołeckim i Marcinem Łazarzem to bezsprzecznie hit piątkowej gali Babilon MMA 55 w Radomiu. Po raz pierwszy panowie zmierzyli się w lipcu tego roku. Wówczas Łazarz przerwał trwającą od sześciu walk zwycięską passę mistrza olimpijskiego z 2008 roku, zadając mu drugą w karierze porażkę i zarazem pierwszą przez nokaut. Żądza rewanżu ze strony Kołeckiego jest więc niezwykle silna i fani mma mogą być pewni emocji. Tych nie zabraknie także w starciu Krzysztofa Głowackiego z Jordanem Nandorem. Konfrontacja Polaka z Francuzem to także rewanż za ich wcześniejsze starcie na początku bieżącego roku. Tamta walka została uznana za nieodbytą, w związku z nieumyślnym ciosem Nandora w oko, jaki uniemożliwił "Główce" kontynuowanie pojedynku. Dla Krzysztofa Głowackiego to powrót pod skrzydła promotorskie organizacji Babilon, w której jako pięściarz zaczynał swoją karierę w sportach walki. Dla dwukrotnego bokserskiego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej, potyczka z Jordanem Nandorem to kolejny etap rozwoju kariery w świecie mieszanych sztuk walki.
Na gali Babilon MMA 55 w Radomiu fani sportów walki zobaczą łącznie aż 12 pojedynków zawodowych. Jeden z nich odbędzie się w formule K1, a pozostałe będą odbywały się na zasadach mma. Oprócz wspomnianych Kołeckiego i Głowackiego, zaprezentują się także młodzi i obiecujący zawodnicy, a jedno ze starć ma status oficjalnego eliminatora do walki mistrzowskiej w kategorii piórkowej.
Pojedynki skomentują Andrzej Janisz i Łukasz "Juras" Jurkowski. Gospodarzem studia będzie Paweł Wyrobek, a ekspertem Tomasz "TJ" Marciniak. Wywiady przeprowadzi Igor Marczak. Transmisja gali Babilon MMA 55 rozpocznie się w piątek 21 listopada o godzinie 18:30 w Polsacie Sport Fight i streamingu Polsat Box Go. Od godziny 20:00 pojedynki oglądać można także w dostępnym w Naziemnej Telewizji Cyfrowej Super Polsacie.
Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.