Rewanż Łazarz vs Kołecki wśród 12 walk Babilon MMA 55 w kanałach Telewizji Polsat

Pojedynek o pas mistrza w wadze półciężkiej pomiędzy Szymonem Kołeckim i Marcinem Łazarzem to bezsprzecznie hit piątkowej gali Babilon MMA 55 w Radomiu. Po raz pierwszy panowie zmierzyli się w lipcu tego roku. Wówczas Łazarz przerwał trwającą od sześciu walk zwycięską passę mistrza olimpijskiego z 2008 roku, zadając mu drugą w karierze porażkę i zarazem pierwszą przez nokaut. Żądza rewanżu ze strony Kołeckiego jest więc niezwykle silna i fani mma mogą być pewni emocji. Tych nie zabraknie także w starciu Krzysztofa Głowackiego z Jordanem Nandorem. Konfrontacja Polaka z Francuzem to także rewanż za ich wcześniejsze starcie na początku bieżącego roku. Tamta walka została uznana za nieodbytą, w związku z nieumyślnym ciosem Nandora w oko, jaki uniemożliwił "Główce" kontynuowanie pojedynku. Dla Krzysztofa Głowackiego to powrót pod skrzydła promotorskie organizacji Babilon, w której jako pięściarz zaczynał swoją karierę w sportach walki. Dla dwukrotnego bokserskiego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej, potyczka z Jordanem Nandorem to kolejny etap rozwoju kariery w świecie mieszanych sztuk walki.