Gala XTB KSW 119 rozpoczęła się około godz. 19:00. W pierwszej walce Piotr Chudzik wygrał z Predragiem Bozoviciem w drugiej rundzie poprzez poddanie rywala. Chwilę później w klatce zameldowali się Piotr Kacprzak oraz Slimen Hassan. Polak wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów, przez cały pojedynek męczył przeciwnika wieloma seriami ciosów.

Następnie rozpoczęły się starcia w karcie głównej. W oktagonie pojawili się Michal Martinek i Marek Samociuk. Tutaj sytuacja była niemal identyczna. Wszyscy arbitrzy uznali, że zwycięstwo należy się pierwszemu z zawodników. Zupełnie inaczej było w kolejnym pojedynku.

Oto co działo się na gali XTB KSW 119

W walce Souheila Kaouchena i Kacpra Wróbla Francuz wygrał przez techniczny nokaut (TKO) w drugiej rundzie. Następnie Adam Masajew pokonał Konrada Rusińskiego przez poddanie w pierwszej rundzie. Rosyjsko-emiracki zapaśnik pochodzenia czeczeńskiego założył idealną balachę, Polak został zmuszony do odklepania.

Jeszcze ciekawsze sceny oglądaliśmy w pojedynku numer sześć. Damian Janikowski pokonał Wiktora Zalewskiego przez poddanie (kesa-gatame) w pierwszej rundzie.

Potem do oktagonu weszli Andrzej Grzebyk Tymoteusz Łopaczyk. Obaj zawodnicy zapewnili kibicom wielkie, wyrównane show. Narzucili mordercze tempo. Cios za cios, starcie to było niezwykle wyrównane. Mata po tej - i poprzednich walkach - zalała się krwią. "Walka wieczoru" - zachwycali się komentatorzy. Ostatecznie - w trzeciej rundzie - zwycięstwo przypieczętował Łopaczyk (poddanie, gilotyna).

Trzeci od końca w klatce zawitali Daniel Rutkowski i Danu Tarchila. W drugiej rundzie pierwszy z nich potrzebował dłuższej chwili po tym, jak przeciwnik zahaczył go palcami w oczy. To jednak nie przeszkodziło mu w zwycięstwie po decyzji sędziów. To pierwsza wygrana Rutkowskiego w Radomiu. Co ciekawe, jego rywal z Mołdawii jest aż 14 lat młodszy.

Co-main event, Arkadiusz Wrzosek kontra Stefan Vojcak. Prawdzie starcie wagi ciężkiej. Słowak przed pierwszym gongiem był cięższy od Polaka o 14 kg. W połowie pierwszej rundy Wrzosek znalazł się w niemałych tarapatach, rywal był bliski nokautu, ale wykaraskał się w ostatniej chwili. Drugie starcie ostatecznie zakończyło pojedynek. Vojcak w parterze zdominował Wrzoska i Polak pod naporem przeciwnika był zmuszony do poddania.

W walce wieczoru naprzeciw siebie stanęli Patryk Kaczmarczyk oraz Leo Brichta. Stawką pojedynku był pas kategorii piórkowej. Walczący przed własną publicznością Polak bronił tytułu mistrzowskiego. Od pierwszych sekund kibice obserwowali bardzo dużo walki w zwarciu oraz w parterze. W pierwszych sekundach drugiej rundy Kaczmarczyk potężnym ciosem powalił Brichtę na matę. Czech finalnie pozbierał się, lecz przez dalszą część drugiego starcia bronił się przed mistrzem. W trzeciej rundzie ta szuka już się nie udała. Po kolejnej próbie duszenia Brichta poddał pojedynek. Patryk Kaczmarczyk obronił pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej.

Wyniki gali XTB KSW 119:

Walka wieczoru:

65,8 kg - Patryk Kaczmarczyk (13-3) - Leo Brichta (14-6) - walka o pas kategorii piórkowej - wygrał Patryk Kaczmarczyk przez poddanie (duszenie) w trzeciej rundzie

Karta główna:

120,2 kg - Arkadiusz Wrzosek (7-1) - Stefan Vojcak (9-2) - wygrał Stefan Vojcak przez poddanie (duszenie) w drugiej rundzie

65,8 kg - Danu Tarchila (8-3) - Daniel Rutkowski (18-4) - wygrał Daniel Rutkowski przez jednogłośną decyzję sędziów.

80,0 kg - Andrzej Grzebyk (22-8) - Tymoteusz Łopaczyk (13-4) - wygrał Tymoteusz Łopaczyk (gilotyna) w trzeciej rundzie.

83,9 kg - Damian Janikowski (10-9) - Wiktor Zalewski (8-2) - wygrał Damian Janikowski poprzez poddanie rywala w pierwszej rundzie.

77,1 kg - Konrad Rusiński (8-3) - Adam Masaev (10-0) - wygrał Adam Masaev poprzez poddanie rywala w pierwszej rundzie.

65,8 kg - Souheil Kaouchen (2-0) - Kacper Wróbel (3-0) - Souheil Kaouchen wygrał, pojedynek przerwany przez sędziego (TKO w drugiej rundzie).

120,2 kg - Michal Martinek (12-7) - Marek Samociuk (9-5) - Michal Martinek wygrał po jednogłośnej decyzji sędziów.

Karta wstępna:

70,3 kg - Piotr Kacprzak (13-6) kontra Slimen Hassani (0-1) - Piotr Kacprzak wygrał po jednogłośnej decyzji sędziów.

93,0 kg - Predrag Bozović (2-0) kontra Piotr Chudzik (2-0) - Piotr Chudzik wygrał przez poddanie w drugiej rundzie.

Patryk Kaczmarczyk Armia Fight Night materiały prasowe

Patryk Kaczmarczyk Tomasz Kudala East News





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