Pupil poplecznika Putina w Warszawie. Ugoszczono go w słynnym klubie. Środowisko grzmi "Skandal"!

WCA Fight Team to jeden z najsłynniejszych klubów sportów walki w Polsce. Trenuje tam czołówka polskiej sceny MMA, a także wielu zawodników z topu popularności sportów walki, czy też freak fightów. Na liście są takie nazwiska jak Artur Szpilka czy Mariusz Pudzianowski.

Na terenie klubu pojawili się i ćwiczyli w nim Chamzat Czimajew, który jest czołowym fighterem UFC, a także Darren Till, równie znany zawodnik z nieco gorszym bilansem. Obu sportowcom udostępniono przestrzeń do treningu, ponieważ przygotowują się oni do kolejnych walk.

Czimajew na gali UFC 279 zmierzy się z Natem Diazem. Szwed już w przeszłości bywał i trenował w Warszawie, było to jednak przed tym, jak stał się zawodnikiem UFC, a przede wszystkim przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Chamzat Czimajew jest niepokonany w najlepszej organizacji świata UFC

Ten ostatni fakt ma kluczowe znaczenie biorąc pod uwagę "znajomości" Czimajewa. Wielokrotnie chwalił się on bliską zażyłością z Ramzanem Kadyrowem, czeczeńskim przywódcą, który militarnie wspiera Rosję na wojnie z Ukrainą.

W reakcji na takie zachowanie stacja Polsat nie pokazała jednej z jego walk mimo transmitowania reszty gali UFC. Nie wszyscy dostrzegają jednak w postępowaniu Czimajewa nieprawidłowości moralne. Duża część środowiska sportów walki w Polsce skrytykowała postępowanie WCA.

Till i Czimajew trenowali w Warszawie, co ten pierwszy uwiecznił w mediach społecznościowych. Obecność tego drugiego na Instagramie potwierdził wspólnym zdjęciem Amadeusz "Ferrari" Roślik, znany i popularny uczestnik freak fightów.

Wywołało to burzę wśród polskich fanów i ekspertów MMA. "Teraz każdy będzie udawał, że nie wiedział o powiązaniach z Kadyrowem? Może niech zadzwoni na wideo do koleżki i opowie coś nowego o naszym kraju i co z nim najchętniej by zrobił" - napisał na Twitterze cieszący się estymą trener Łukasz Zaborowski.

Nawiązywał on do wypowiedzi Kadyrowa, który w przeszłości groził Polsce . Dodał jednak w obronie sztabu pracującego w WCA. "Na ten moment nie widziałem nikogo z trenerów ani zawodników ale jakiś freaków. Raczej trenerzy średnio mają coś do gadania".

Zaborowski w jednym z późniejszych tweetów dodał, że poinformowano go iż Czimajew znalazł się w WCA "przypadkiem, po drodze". Trenerem głównym w WCA Fight Team jest Anzor Ażyjew, trenerem od MMA jest Arbi Szamajew, wśród zawodników jest między innymi Adam Soldajew (kontrakt w KSW). Wszyscy są pochodzenia czeczeńskiego.