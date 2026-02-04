Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pudzianowski został zaatakowany i nie wytrzymał. "Ciężko się pogodzić"

Patryk Górski

Jedna wypowiedź znanego promotora, Andrzeja Wasilewskiego na kanale "Lucky Punch" wystarczyła, aby doprowadzić Mariusza Pudzianowskiego do wściekłości. Były strongman nie pozostał jednak dłużny 53-latkowi. -Zatrzymał się pan na latach 90. - wypalił w jego kierunku za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mariusz Pudzianowski
Mariusz PudzianowskiMAREK KUDELSKI/AGENCJA SEEast News

Andrzej Wasilewski w trakcie rozmowy z Cezarym Kolasą opublikowanej na platformie YouTube 2 lutego, wypowiedział się na temat kariery zawodniczej Pudzianowskiego. Szef grupy "KnockOut Promotions" nie gryzł się w język i podważył umiejętności w sportach walki popularnego "Pudziana". - Przerzucanie żelastwa na sterydach to nie jest dla mnie powód do szacunku, ale w swoim przerzucaniu był zawsze dobry - rozpoczął w słodko-gorzkim tonie.

- Mariusz Pudzianowski nigdy nie był fighterem MMA. To było widać po wszystkich jego porażkach. Przy dosiadzie na Arturze Szpilce, gdzie usiadł na nim i machał przez 50 sekund tymi potwornie umięśnionymi rękami w zawodnika, który leży na plecach, prawie w pozycji bezbronnej - Artura, który nigdy nie miał obrony - stwierdził Andrzej Wasilewski.

Znany promotor zdecydował się również odnieść do ostatniej walki Pudzianowskiego w KSW. Przegraną Polaka z debiutującym Eddiem Hallem podsumował w naprawdę mocnych słowach. - Facet nigdy w życiu nie walczył, wychodzi i bije jak psa czy dziecko "Pudziana". Mariusz oczywiście każdego na ulicy pobije, ale w sportach walki jest nikim. I był nikim - dodał.

Pudzianowski został zaatakowany i nie wytrzymał. Ostro wypalił. "Ciężko się pogodzić"

Na odpowiedź Pudzianowskiego nie trzeba było długo czekać. W nocy z 2 na 3 lutego opublikował na platformie Facebook wpis, w którym odnosi się do krytyki Andrzeja Wasilewskiego. Były strongman zarzucił promotorowi boksu zazdrość wynikającą z różnicy popularności między MMA a boksem.

- Wiem, że od 16 lat ciężko się pogodzić z tym, że MMA przebiło boks i frustracja sięga zenitu, że ludzie mojego pokroju i MMA zapełniają hale i stadiony. Zarzuca włodarzom MMA brak etyki biznesowej oraz stosowanie metod, które dyskwalifikują ich w świecie "poważnego biznesu". Panie Andrzeju, świat jest mały, proszę nie być hipokrytą - napisał "Pudzian".

Na tym Pudzianowski jednak nie poprzestał, dalsza część wpisu ma jeszcze bardziej emocjonalny charakter.

- Konserwatysta i tradycjonalista, pan Andrzej irytuje się, gdy gwiazdy boksu przechodzą do MMA dla korzyści finansowych. Uważa to za degradację ich kariery. Pan chciał zarabiać na karierze bokserów, a tu lipa! O tym, co jest w polskim MMA, może pan tylko pomarzyć. Wiem, że to przykre i wybaczam panu te słowa. A chłopaki z boksu, dobrze robią, że przechodzą do MMA, bo na tej karierze bokserskiej, którą pan tak wielbi, skończyliby na mopie lub zasiłku, a tak to dobrze sobie radzą. A panu już tylko pozostało narzekanie, bo zatrzymał się pan na latach 90. Pobudka, Panie Andrzeju!!!!! - odpalił bombę w kierunku Andrzeja Wasilewskiego Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski
Mariusz PudzianowskiSzymon Starnawski/Polska Press/East NewsEast News
Mariusz Pudzianowski
Mariusz PudzianowskiAdam Jankowski/REPORTEREast News
Mariusz Pudzianowski, Martin Lewandowski
Mariusz Pudzianowski, Martin LewandowskiAdam Jankowski/REPORTEREast News
