Pudzianowski został zaatakowany i nie wytrzymał. "Ciężko się pogodzić"

Andrzej Wasilewski w trakcie rozmowy z Cezarym Kolasą opublikowanej na platformie YouTube 2 lutego, wypowiedział się na temat kariery zawodniczej Pudzianowskiego. Szef grupy "KnockOut Promotions" nie gryzł się w język i podważył umiejętności w sportach walki popularnego "Pudziana". - Przerzucanie żelastwa na sterydach to nie jest dla mnie powód do szacunku, ale w swoim przerzucaniu był zawsze dobry - rozpoczął w słodko-gorzkim tonie.

- Mariusz Pudzianowski nigdy nie był fighterem MMA. To było widać po wszystkich jego porażkach. Przy dosiadzie na Arturze Szpilce, gdzie usiadł na nim i machał przez 50 sekund tymi potwornie umięśnionymi rękami w zawodnika, który leży na plecach, prawie w pozycji bezbronnej - Artura, który nigdy nie miał obrony - stwierdził Andrzej Wasilewski.

Znany promotor zdecydował się również odnieść do ostatniej walki Pudzianowskiego w KSW. Przegraną Polaka z debiutującym Eddiem Hallem podsumował w naprawdę mocnych słowach. - Facet nigdy w życiu nie walczył, wychodzi i bije jak psa czy dziecko "Pudziana". Mariusz oczywiście każdego na ulicy pobije, ale w sportach walki jest nikim. I był nikim - dodał.

Na odpowiedź Pudzianowskiego nie trzeba było długo czekać. W nocy z 2 na 3 lutego opublikował na platformie Facebook wpis, w którym odnosi się do krytyki Andrzeja Wasilewskiego. Były strongman zarzucił promotorowi boksu zazdrość wynikającą z różnicy popularności między MMA a boksem.

- Wiem, że od 16 lat ciężko się pogodzić z tym, że MMA przebiło boks i frustracja sięga zenitu, że ludzie mojego pokroju i MMA zapełniają hale i stadiony. Zarzuca włodarzom MMA brak etyki biznesowej oraz stosowanie metod, które dyskwalifikują ich w świecie "poważnego biznesu". Panie Andrzeju, świat jest mały, proszę nie być hipokrytą - napisał "Pudzian".

Na tym Pudzianowski jednak nie poprzestał, dalsza część wpisu ma jeszcze bardziej emocjonalny charakter.

- Konserwatysta i tradycjonalista, pan Andrzej irytuje się, gdy gwiazdy boksu przechodzą do MMA dla korzyści finansowych. Uważa to za degradację ich kariery. Pan chciał zarabiać na karierze bokserów, a tu lipa! O tym, co jest w polskim MMA, może pan tylko pomarzyć. Wiem, że to przykre i wybaczam panu te słowa. A chłopaki z boksu, dobrze robią, że przechodzą do MMA, bo na tej karierze bokserskiej, którą pan tak wielbi, skończyliby na mopie lub zasiłku, a tak to dobrze sobie radzą. A panu już tylko pozostało narzekanie, bo zatrzymał się pan na latach 90. Pobudka, Panie Andrzeju!!!!! - odpalił bombę w kierunku Andrzeja Wasilewskiego Pudzianowski.

