Pudzianowski zapytany o karierę we freak fightach. Postawił sprawę jasno

Mariusz Pudzianowski nie jest raczej postacią, którą trzeba komukolwiek przedstawiać. Przynajmniej, jeśli chodzi o fanów sportu. 47-latek przez wiele lat spełniał się bowiem w roli strongmana i odnosił naprawdę imponujące sukcesy na arenach międzynarodowych. Aż pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo świata, sześciokrotnie cieszył się z tytułu mistrza Europy . A to jedynie niektóre z osiągnięć naszego reprezentanta.

W 2009 roku "Dominator" zapragnął zmian w życiu zawodowym i zdecydował się rozpocząć karierę w MMA . Podpisał on wówczas kontrakt z KSW i jeszcze w tym samym roku zadebiutował w oktagonie, pokonując przez TKO Marcina Najmana. Już wtedy stało się jasne, że Pudzianowskiego czeka świetlana przyszłość w świecie sportów walki.

Mariusz Pudzianowski o karierze we freak fightach. Wyłożył kawę na ławę, kibice nie będą zadowoleni

Jakiś czas temu w mediach zaczęły krążyć pogłoski, że Pudzianowski powoli szykuje się do przejścia na sportową emeryturę. Zaniepokoiło to kibiców, którzy mieli nadzieję, że jeszcze przed zakończeniem kariery gwiazdor KSW zdecyduje się na debiut we freak fightach. Teraz w sieci pojawiło się nagranie z serii "szybkie strzały" z Mariuszem Pudzianowskim. Nie mogło w nim zabraknąć pytania o wspomniane wcześniej freak fighty. 47-latek postawił sprawę jasno.