Nikt nie ma wątpliwości, co jest potwierdzone naukowo, że zażywanie wszelkich używek prowadzi do uzależnienia. Tylko ludzie z niezwykle silną wolą są w stanie do pewnego stopnia się kontrolować, ale w przypadku większości osób dochodzi do prawdziwych dramatów. To pociąga za sobą kolejne konsekwencje i całe życie prędzej czy później popada w ruinę.