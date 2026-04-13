Pudzianowski wreszcie w Fame MMA? Padł komunikat, wielkie poruszenie po słowach włodarza

Jakub Rzeźnicki

Od wielu miesięcy fani czekają na kolejne informacje dotyczące potencjalnego debiutu Mariusza Pudzianowskiego w Fame MMA. Swego czasu "Pudzian" ujawnił, że doszło do negocjacji z największą polską federacją freak fightową, jednak zakończyły się one fiaskiem. Temat wraca regularnie przy okazji kolejnych gal, a rąbka tajemnicy w tej sprawie postanowił wreszcie uchylić włodarz Fame - Michał "Boxdel" Baron.

Mariusz Pudzianowski

Już od ponad roku kibice czekają na debiut Mariusza Pudzianowskiego w Fame MMA. Freak fightowa federacja zasiadła do negocjacji z "Pudzianem", który zgodnie z przeciekami medialnymi miał zmierzyć się w formule jeden vs dwóch z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem.

Dwaj twórcy internetowi regularnie wbijali byłemu strongmanowi mnóstwo szpilek, niejednokrotnie przekraczając granice. Mimo to do walki ostatecznie nie doszło. Fani mają nadzieję, że debiut Pudzianowskiego w Fame MMA pozostaje mimo wszystko kwestią czasu.

Temat wrócił przy okazji występu jednego z włodarzy federacji - Michała "Boxdela" Barona w Kanale Sportowym. W niedzielę wieczorem w trakcie transmisji na żywo złożył enigmatyczną deklarację dotyczącą "Pudziana" w odpowiedzi na pytanie jednego z widzów.

Niebawem więcej informacji na temat Mariusza Pudzianowskiego
brzmiała odpowiedź Michała Barona.

Wypowiedź włodarza trafiła na podatny grunt i została odebrana jednoznacznie - jako zapowiedź rychłego debiutu "Pudziana". Zdaniem większości komentujących, takowy będzie miał miejsce na gali Fame MMA 31, która odbędzie się 9 maja w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej.

Na rywala Pudzianowskiego typuje się Natana Marconia. Żeby szanse były jednak wyrównane, można spodziewać się nietuzinkowej formuły pojedynku.

Mariusz Pudzianowski
Natan Marcoń
Natan Marcoń
Michał "Boxdel" Baron i Wojciech Gola
