Pudzianowski wreszcie w Fame MMA? Padł komunikat, wielkie poruszenie po słowach włodarza
Od wielu miesięcy fani czekają na kolejne informacje dotyczące potencjalnego debiutu Mariusza Pudzianowskiego w Fame MMA. Swego czasu "Pudzian" ujawnił, że doszło do negocjacji z największą polską federacją freak fightową, jednak zakończyły się one fiaskiem. Temat wraca regularnie przy okazji kolejnych gal, a rąbka tajemnicy w tej sprawie postanowił wreszcie uchylić włodarz Fame - Michał "Boxdel" Baron.
Już od ponad roku kibice czekają na debiut Mariusza Pudzianowskiego w Fame MMA. Freak fightowa federacja zasiadła do negocjacji z "Pudzianem", który zgodnie z przeciekami medialnymi miał zmierzyć się w formule jeden vs dwóch z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem.
Dwaj twórcy internetowi regularnie wbijali byłemu strongmanowi mnóstwo szpilek, niejednokrotnie przekraczając granice. Mimo to do walki ostatecznie nie doszło. Fani mają nadzieję, że debiut Pudzianowskiego w Fame MMA pozostaje mimo wszystko kwestią czasu.
Boxdel wprost ws. debiutu Pudzianowskiego w Fame MMA. Fani zachwyceni
Temat wrócił przy okazji występu jednego z włodarzy federacji - Michała "Boxdela" Barona w Kanale Sportowym. W niedzielę wieczorem w trakcie transmisji na żywo złożył enigmatyczną deklarację dotyczącą "Pudziana" w odpowiedzi na pytanie jednego z widzów.
Niebawem więcej informacji na temat Mariusza Pudzianowskiego
Wypowiedź włodarza trafiła na podatny grunt i została odebrana jednoznacznie - jako zapowiedź rychłego debiutu "Pudziana". Zdaniem większości komentujących, takowy będzie miał miejsce na gali Fame MMA 31, która odbędzie się 9 maja w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej.
Na rywala Pudzianowskiego typuje się Natana Marconia. Żeby szanse były jednak wyrównane, można spodziewać się nietuzinkowej formuły pojedynku.