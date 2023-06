Mistrz olimpijski z 2008 r. z Pekinu podważył jakość przygotowań treningowych "Pudziana". - Poza tym bieganiem o 5:30, to ja bym nie powiedział, że on czternaście lat trenuje. Trenuje przed walkami, przyjeżdża. W większości pewnie robi to, co zdecyduje, że robi. Nie będę się już pastwił. Uważam, że sportowo ma ogromny potencjał, tylko musi do niego dotrzeć, że wielu rzeczy się trzeba nauczyć, posłuchać mądrych trenerów w wielu płaszczyznach. Przede wszystkim ma końskie zdrowie, ma 46 lat, a jest zdrowy. Może walczyć jeszcze długo na dobrym poziomie. MMA nie polega na wstawaniu o 5:30 i bieganiu, albo mówieniu o tym, że się wtedy wstaje - zakończył.