Pudzianowski tajemniczo o swojej przyszłości. „Precyzyjnie zaplanowany”

Mariusz Pudzianowski skończy w lutym 47 lat. Jest więc bardzo doświadczonym zawodnikiem jak na fightera MMA. W tym roku wystąpił na hitowej gali XTB KSW Colosseum 2, jednak nie mógł być zadowolony ze swojego występu. Został znokautowany w drugiej rundzie przez Artura Szpilkę . To była jego druga z rzędu porażka - wcześniej pokonał go bowiem Mamed Chalidow.

W mediach zawrzało, a wielu ekspertów godziło się ze słowami "Pudziana", odsyłając go na emeryturę. Kilka miesięcy później sam zainteresowany zmienił jednak perspektywę, tłumacząc, że zamierza wrócić do oktagonu, ale najpierw musi uporać się z problemami zdrowotnymi . We wrześniu poinformował, że walczy z poważną kontuzją kolana.