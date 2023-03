Mariusz Pudzianowski szykuje się do walki ze Szpilką. "Przeorany jak koń"

Mariusz Pudzianowski już 3 czerwca stanie do walki z Arturem Szpilką. Gwiazdor KSW wiele razy udowadniał, że do każdego z pojedynków podchodzi z pełnym zaangażowaniem. Tak jest i tym razem. 46-latek opublikował w sieci wideo nagrane po dwugodzinnym treningu. Widać na nim, z jaką powagą podchodzi do starcia z utytułowanym pięściarzem.