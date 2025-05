Mariusz Pudzianowski , jak ma to w zwyczaju, zaczął budować napięcie już nieco wcześniej, jasno dając do zrozumienia, że niebawem na jego profilu pojawi się coś zaskakującego.

Zdjęcie Pudzianowskiego z Furym wywołało poruszenie. Niespodziewany wpis

Wreszcie, późnym wieczorem opublikował on kilka fotografii wykonanych podczas spotkania z Tysonem Furym , podczas którego były siłacz stanął do face 2 face’a z byłym mistrzem świata wagi ciężkiej WBC.

Nie oznacza to jednak, że “Pudzian" nie ma planów na kolejną walkę. Niedawno odniósł się on do wyzwania, jakie rzucił mu Kasjusz “Don Kasjo" Życiński wskazując, że mógłby zmierzyć się z twarzą federacji PRIME, ale starcie to musiałoby się odbyć na specjalnych zasadach - pół walki w boksie, pół w MMA.