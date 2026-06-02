Jay Silva nie żyje. Zawodnik mieszanych sztuk walki odszedł 31 maja, chwilę po skończeniu 45 lat. Na ten moment do przestrzeni publicznej nie trafiła informacja o oficjalnym powodzie jego śmierci.

Popularny "The Spider Killer" dał się poznać polskim fanom za sprawą występów w KSW w latach 2012-2017 oraz krótkiej przygody w Clout MMA i FAME MMA. W profesjonalnej organizacji MMA mierzył się aż trzykrotnie z Michałem Materlą, a jego rywalem tam był także Mariusz Pudzianowski. Obaj zawodnicy pożegnali już Amerykanina w sieci.

"Pudzian" poszedł o krok dalej i oprócz wpisu z kondolencjami, zamieścił w niej także emocjonalny wpis o ostatniej rozmowie z 45-latkiem.

Pudzianowski wstrząśnięty śmiercią dawnego rywala. "Obiecałem mu to"

Pudzianowski nie krył, że śmierć 45-letniego Silvy nim wstrząsnęła. Były strongman nie tak dawno miał rozmawiać z zawodnikiem i obiecać mu rewanż za przegraną walkę. Z tego też względu trening, który wczoraj wykonał, odbył się całkowicie bez entuzjazmu, a dzień był dla niego bardzo nieswój.

- Dzień niby jak co dzień, ale ten poniedziałek jest wyjątkowo przykry. Trening zrobiony, ale jakoś tak nieswojo... Parę dni temu pisałem jeszcze z Jayem Silvą, że pasowałoby zrobić rewanż, bo mu to obiecałem. A dzisiaj dotarła wiadomość, że chłopak nie żyje. Młody, ambitny facet, 45 lat - znika i już go nigdy nie będzie. Zrobiłem ten zaplanowany, dwugodzinny trening, ale zupełnie bez entuzjazmu. Żyje się dalej, ale powoli otoczenie się wykrusza. Takie jest życie i trzeba je akceptować ze wszystkim, co nam przynosi - napisał "Pudzian" na platformie Facebook.

Silva mierzył się z "Pudzianem" podczas gali KSW 40 w Dublinie w 2017 r. Wówczas lepszy od Amerykanina okazał się Polak, który wygrał starcie niejednogłośną decyzją sędziów.

Niewykluczone, że potencjalny rewanż zawodników miał odbyć się w FAME MMA, bowiem pierwszy z nich od pewnego czasu był zawodnikiem federacji, a drugi był do niej przymierzany od dłuższego czasu.

