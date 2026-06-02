Pudzianowski reaguje po śmierci dawnego rywala. Zdradził szczegóły ostatniej rozmowy
Smutne wieści o śmierci Jaya Silvy wstrząsnęły światem polskiego MMA. Amerykanin 25 maja świętował swoje 45. urodziny, a niespełna dwa tygodnie później zmarł. Byłego zawodnika KSW i FAME MMA pożegnało już wielu dawnych rywali. Jednym z nich jest Mariusz Pudzianowski. Były strongman zamieścił w sieci emocjonalny wpis, w którym zdradził poruszające szczegóły ich ostatniej rozmowy.
Jay Silva nie żyje. Zawodnik mieszanych sztuk walki odszedł 31 maja, chwilę po skończeniu 45 lat. Na ten moment do przestrzeni publicznej nie trafiła informacja o oficjalnym powodzie jego śmierci.
Popularny "The Spider Killer" dał się poznać polskim fanom za sprawą występów w KSW w latach 2012-2017 oraz krótkiej przygody w Clout MMA i FAME MMA. W profesjonalnej organizacji MMA mierzył się aż trzykrotnie z Michałem Materlą, a jego rywalem tam był także Mariusz Pudzianowski. Obaj zawodnicy pożegnali już Amerykanina w sieci.
"Pudzian" poszedł o krok dalej i oprócz wpisu z kondolencjami, zamieścił w niej także emocjonalny wpis o ostatniej rozmowie z 45-latkiem.
Pudzianowski wstrząśnięty śmiercią dawnego rywala. "Obiecałem mu to"
Pudzianowski nie krył, że śmierć 45-letniego Silvy nim wstrząsnęła. Były strongman nie tak dawno miał rozmawiać z zawodnikiem i obiecać mu rewanż za przegraną walkę. Z tego też względu trening, który wczoraj wykonał, odbył się całkowicie bez entuzjazmu, a dzień był dla niego bardzo nieswój.
- Dzień niby jak co dzień, ale ten poniedziałek jest wyjątkowo przykry. Trening zrobiony, ale jakoś tak nieswojo... Parę dni temu pisałem jeszcze z Jayem Silvą, że pasowałoby zrobić rewanż, bo mu to obiecałem. A dzisiaj dotarła wiadomość, że chłopak nie żyje. Młody, ambitny facet, 45 lat - znika i już go nigdy nie będzie. Zrobiłem ten zaplanowany, dwugodzinny trening, ale zupełnie bez entuzjazmu. Żyje się dalej, ale powoli otoczenie się wykrusza. Takie jest życie i trzeba je akceptować ze wszystkim, co nam przynosi - napisał "Pudzian" na platformie Facebook.
Silva mierzył się z "Pudzianem" podczas gali KSW 40 w Dublinie w 2017 r. Wówczas lepszy od Amerykanina okazał się Polak, który wygrał starcie niejednogłośną decyzją sędziów.
Niewykluczone, że potencjalny rewanż zawodników miał odbyć się w FAME MMA, bowiem pierwszy z nich od pewnego czasu był zawodnikiem federacji, a drugi był do niej przymierzany od dłuższego czasu.