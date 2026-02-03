Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pudzianowski odpowiedział na wyzwanie. Są dwa warunki. I te słowa o KSW

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Mariusz Pudzianowski często podgrzewa atmosferę na temat swojego powrotu do oktagonu. "Pudzian" jest na wojennej ścieżce z federacją KSW i wiele na to wskazuje, że na gali tej organizacji już nie zawalczy. Tym razem odniósł się do słów Michała Materli, który zaproponował potencjalny rewanż. Postawił jednak dwa warunki. W tym jeden związany z KSW.

Dwóch umięśnionych mężczyzn w sportowych pozach, po lewej stronie zawodnik w czarnej odzieży z logotypami sponsorów i uniesioną pięścią, po prawej mężczyzna bez koszulki z widocznymi tatuażami na tle tłumu.
Dojdzie do rewanżu Materli i Pudzianowskiego? Jest odpowiedź "Pudziana"Krzysztof Szymczak/Polska Press/East News / Tomasz Kudala/REPORTEREast News

Mariusz Pudzianowski ostatni raz w oktagonie pojawił się 26 kwietnia 2025 roku. Było to na gali XTB KSW 105, gdzie jego przeciwnikiem był Eddie Hall. To była błyskawiczna walka, a "Pudzian" przegrał przez TKO już w 30 sekundzie. Od tamtej pory kibice nie widzieli 48-latka w oktagonie, choć co jakiś czas było o nim głośno. Szczególnie ze względu na konflikt z federacją KSW. Przedstawiciele organizacji w gorzkich słowach odnieśli się do występu swojej gwiazdy, a ten zasugerował, że nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za pojedynek z Hallem.

Pudzianowski podkreśla, że nie powiedział ostatniego słowa w sportach walki. Jego nazwisko łączone jest mocno z federacją FAME MMA. Ostatnio jeden z włodarzy federacji, Michał "Boxdel" Baron potwierdził, że doszło już do wielu spotkań z "Dominatorem" w sprawie potencjalnego pojedynku.

Pudzianowski przegrał trzy ostatnie pojedynki w oktagonie. Uległ nie tylko wyżej wspomnianemu Hallowi, ale także Arturowi Szpilce i Mamedowi Chalidowowi. Ostatnie zwycięstwo odniósł 28 maja 2022 roku na gali KSW 70, kiedy to nieoczekiwanie pokonał przez nokaut Michała Materlę.

W ostatnim czasie Materla w rozmowie z InTheCage.pl przyznał, że jest chętny, aby stoczyć rewanż z Pudzianowskim. - Mało tego żebym zaakceptował taką walkę, bym ją podjął nawet dzisiaj, jeżeli by była taka możliwość - powiedział zawodnik ze Szczecina.

Przed Materlą teraz starcie z Christianem Jungwirthem na gali OKTAGON MMA 86 w Szczecinie, ale później nie wiadomo, co się wydarzy. Słowa Szczecinianina dotarły już do Pudzianowskiego, który odpowiedział na propozycję.

Jak będę ku temu warunki i wszystko będzie się zgadzać, jak sam zaznaczyłeś. Wiemy, o czym Michał myślę, to nasza praca. A kibice będą tego chcieli to zapewne dojdzie to do skutku, a remont kapitalny u mnie dobiega już ku końcowi, ale na pewno nie w KSW 
napisał Pudzianowski w swoich mediach społecznościowych.

Tak więc Pudzianowski jest otwarty na rewanż z byłym mistrzem KSW, ale już w innej organizacji. Mógłby to być OKTAGON MMA albo FAME. Na konkrety kibice muszą jednak poczekać, bo "Dominator" sam podkreśla, że miał ostatnio problemy ze zdrowiem, ale rehabilitacja dobiega do końca.

Po lewej stronie mężczyzna z tatuażami na szyi w sportowej koszulce, w pozie sugerującej gotowość do walki, po prawej umięśniony mężczyzna siedzący w czarnej koszulce z nadrukiem KSW, obaj w skupieniu.
Michał Materla i Mariusz Pudzianowski mogą zawalczyć dla organizacji Oktagon MMAADRIAN SLAZOK / REPORTER / MAREK KUDELSKI / AGENCJA SEEast News
Umięśniony mężczyzna o zdecydowanym wyrazie twarzy w beżowej koszulce z napisem, stojący na tle ciemnych banerów z napisem KSW i logo sklepu internetowego.
Mariusz PudzianowskiGRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East NewsEast News
Mężczyzna o umięśnionej sylwetce siedzi na krześle z szerokim uśmiechem na twarzy, na tle czarnym z kulami MET-RX oraz napisem Gliwice i logo firmy w tle.
Mariusz PudzianowskiMarek KudelskiEast News
