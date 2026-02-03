Pudzianowski odpowiedział na wyzwanie. Są dwa warunki. I te słowa o KSW

Mariusz Pudzianowski ostatni raz w oktagonie pojawił się 26 kwietnia 2025 roku. Było to na gali XTB KSW 105, gdzie jego przeciwnikiem był Eddie Hall. To była błyskawiczna walka, a "Pudzian" przegrał przez TKO już w 30 sekundzie. Od tamtej pory kibice nie widzieli 48-latka w oktagonie, choć co jakiś czas było o nim głośno. Szczególnie ze względu na konflikt z federacją KSW. Przedstawiciele organizacji w gorzkich słowach odnieśli się do występu swojej gwiazdy, a ten zasugerował, że nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za pojedynek z Hallem.

Pudzianowski podkreśla, że nie powiedział ostatniego słowa w sportach walki. Jego nazwisko łączone jest mocno z federacją FAME MMA. Ostatnio jeden z włodarzy federacji, Michał "Boxdel" Baron potwierdził, że doszło już do wielu spotkań z "Dominatorem" w sprawie potencjalnego pojedynku.

Były mistrz KSW rzucił wyzwanie Pudzianowskiemu. Jest odpowiedź. Padły dwa warunki

Pudzianowski przegrał trzy ostatnie pojedynki w oktagonie. Uległ nie tylko wyżej wspomnianemu Hallowi, ale także Arturowi Szpilce i Mamedowi Chalidowowi. Ostatnie zwycięstwo odniósł 28 maja 2022 roku na gali KSW 70, kiedy to nieoczekiwanie pokonał przez nokaut Michała Materlę.

W ostatnim czasie Materla w rozmowie z InTheCage.pl przyznał, że jest chętny, aby stoczyć rewanż z Pudzianowskim. - Mało tego żebym zaakceptował taką walkę, bym ją podjął nawet dzisiaj, jeżeli by była taka możliwość - powiedział zawodnik ze Szczecina.

Przed Materlą teraz starcie z Christianem Jungwirthem na gali OKTAGON MMA 86 w Szczecinie, ale później nie wiadomo, co się wydarzy. Słowa Szczecinianina dotarły już do Pudzianowskiego, który odpowiedział na propozycję.

Jak będę ku temu warunki i wszystko będzie się zgadzać, jak sam zaznaczyłeś. Wiemy, o czym Michał myślę, to nasza praca. A kibice będą tego chcieli to zapewne dojdzie to do skutku, a remont kapitalny u mnie dobiega już ku końcowi, ale na pewno nie w KSW

Tak więc Pudzianowski jest otwarty na rewanż z byłym mistrzem KSW, ale już w innej organizacji. Mógłby to być OKTAGON MMA albo FAME. Na konkrety kibice muszą jednak poczekać, bo "Dominator" sam podkreśla, że miał ostatnio problemy ze zdrowiem, ale rehabilitacja dobiega do końca.

Michał Materla i Mariusz Pudzianowski mogą zawalczyć dla organizacji Oktagon MMA ADRIAN SLAZOK / REPORTER / MAREK KUDELSKI / AGENCJA SE East News

Mariusz Pudzianowski GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Mariusz Pudzianowski Marek Kudelski East News

