Pudzianowski odpowiedział na wyzwanie. Są dwa warunki. I te słowa o KSW
Mariusz Pudzianowski często podgrzewa atmosferę na temat swojego powrotu do oktagonu. "Pudzian" jest na wojennej ścieżce z federacją KSW i wiele na to wskazuje, że na gali tej organizacji już nie zawalczy. Tym razem odniósł się do słów Michała Materli, który zaproponował potencjalny rewanż. Postawił jednak dwa warunki. W tym jeden związany z KSW.
Mariusz Pudzianowski ostatni raz w oktagonie pojawił się 26 kwietnia 2025 roku. Było to na gali XTB KSW 105, gdzie jego przeciwnikiem był Eddie Hall. To była błyskawiczna walka, a "Pudzian" przegrał przez TKO już w 30 sekundzie. Od tamtej pory kibice nie widzieli 48-latka w oktagonie, choć co jakiś czas było o nim głośno. Szczególnie ze względu na konflikt z federacją KSW. Przedstawiciele organizacji w gorzkich słowach odnieśli się do występu swojej gwiazdy, a ten zasugerował, że nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za pojedynek z Hallem.
Pudzianowski podkreśla, że nie powiedział ostatniego słowa w sportach walki. Jego nazwisko łączone jest mocno z federacją FAME MMA. Ostatnio jeden z włodarzy federacji, Michał "Boxdel" Baron potwierdził, że doszło już do wielu spotkań z "Dominatorem" w sprawie potencjalnego pojedynku.
Były mistrz KSW rzucił wyzwanie Pudzianowskiemu. Jest odpowiedź. Padły dwa warunki
Pudzianowski przegrał trzy ostatnie pojedynki w oktagonie. Uległ nie tylko wyżej wspomnianemu Hallowi, ale także Arturowi Szpilce i Mamedowi Chalidowowi. Ostatnie zwycięstwo odniósł 28 maja 2022 roku na gali KSW 70, kiedy to nieoczekiwanie pokonał przez nokaut Michała Materlę.
W ostatnim czasie Materla w rozmowie z InTheCage.pl przyznał, że jest chętny, aby stoczyć rewanż z Pudzianowskim. - Mało tego żebym zaakceptował taką walkę, bym ją podjął nawet dzisiaj, jeżeli by była taka możliwość - powiedział zawodnik ze Szczecina.
Przed Materlą teraz starcie z Christianem Jungwirthem na gali OKTAGON MMA 86 w Szczecinie, ale później nie wiadomo, co się wydarzy. Słowa Szczecinianina dotarły już do Pudzianowskiego, który odpowiedział na propozycję.
Jak będę ku temu warunki i wszystko będzie się zgadzać, jak sam zaznaczyłeś. Wiemy, o czym Michał myślę, to nasza praca. A kibice będą tego chcieli to zapewne dojdzie to do skutku, a remont kapitalny u mnie dobiega już ku końcowi, ale na pewno nie w KSW
Tak więc Pudzianowski jest otwarty na rewanż z byłym mistrzem KSW, ale już w innej organizacji. Mógłby to być OKTAGON MMA albo FAME. Na konkrety kibice muszą jednak poczekać, bo "Dominator" sam podkreśla, że miał ostatnio problemy ze zdrowiem, ale rehabilitacja dobiega do końca.