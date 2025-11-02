Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pudzianowski nie wytrzymał. Jest ogłoszenie. "Nie muszę być najlepszy"

W ostatnich dniach Mariusz Pudzianowski podgrzewa atmosferę w sprawie swojej przyszłości w MMA. Przygoda48-latka z KSW jest raczej zakończona, ale pojawiają się domysły, gdzie legenda mogłaby zawalczyć. Pudzianowski zabrał głos na temat ostatnich doniesień, a kibice już nie mogą się doczekać.

Gdzie będzie walczył Mariusz Pudzianowski?
Gdzie będzie walczył Mariusz Pudzianowski?Foto OlimpikAFP

W ostatnich dniach doszło do sporego zamieszania z udziałem Mariusza Pudzianowskiego. 48-latek przyznał wprost, że wciąż oczekuje na wynagrodzenie od KSW za swoją ostatnią walkę z Eddiem Hallem. - "Do tej pory nie otrzymałem pełnego rozliczenia finansowego, które zgodnie z umową powinno zostać wypłacone dawno. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich osób i liczę, że zostanie rozwiązana w sposób uczciwy i profesjonalny" - przekazał w mediach społecznościowych fighter. Dyrektor sportowy organizacji, Wojsław Rysiewski nie chciał się odnieść do tych zarzutów.

Wydaje się, że drogi Pudzianowskiego i KSW się rozeszły. 48-latek jednak przyznaje, że jest w ciągłym treningu i wielokrotnie podkreśla, że nie zawiesza rękawic na kołku.

Pudzianowski ogłasza ws. swojej przyszłości

W 2026 roku w Polsce zadebiutuje organizacja OKTAGON MMA. Pierwsza gala odbędzie się 11 kwietnia w Szczecinie, a jej gwiazdą ma być Michał Materla. W środowisku pojawiają się informacje, że czeska organizacja będzie chciała namówić Pudzianowskiego. Do tych doniesień odniósł się sam zainteresowany, który w swoich mediach społecznościowych zamieścił fragment tekstu, który pojawił się na naszych łamach.

Wszystko jest możliwe! Niebawem będzie głośno! Rękawic na kołku nie zawiesiłem 
napisał Pudzianowski.

- Nie muszę być najlepszy, nie muszę wygrywać za każdym razem! Wystarczy że pracuje konsekwentnie systematycznie i nie poddaje się! Bo inni szczekają i plują jadem! Pokaże jeszcze pazurki! - dodał.

Rewanż Materla - Pudzianowski w Szczecinie?

Wielu kibiców natychmiast zaczęło zastanawiać się z kim miałby zawalczyć Pudzianowski. Najczęściej wymieniany jest rewanż z Michałem Materlą. Panowie zmierzyli się ze sobą na KSW 70, która odbyła się w maju 2022 roku w Łodzi. Wówczas Pudzianowski pokonał Materlę przez nokaut w pierwszej rundzie.

Mariusz Pudzianowski na gali Derby 2024
Mariusz Pudzianowski na gali Derby 2024Jacek KurnikowskiAKPA
Po lewej stronie mężczyzna z tatuażami na szyi w sportowej koszulce, w pozie sugerującej gotowość do walki, po prawej umięśniony mężczyzna siedzący w czarnej koszulce z nadrukiem KSW, obaj w skupieniu.
Michał Materla i Mariusz Pudzianowski mogą zawalczyć dla organizacji Oktagon MMAADRIAN SLAZOK / REPORTER / MAREK KUDELSKI / AGENCJA SEEast News
Mężczyzna o atletycznej sylwetce w czarnej koszulce z nadrukowaną postacią w dynamicznym geście, stojący na tle rozmytych drzew i zieleni.
Mariusz PudzianowskiKarol Makurat/REPORTEREast News

