Mariusz Pudzianowski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim sporcie. Pięciokrotny mistrz świata strongman przez lata dominował w rywalizacji siłaczy, imponując nie tylko potęgą fizyczną, ale i determinacją. Po zakończeniu kariery w tej dyscyplinie z powodzeniem przeniósł się do MMA, gdzie również stoczył wiele głośnych pojedynków, budując swoją markę w oktagonie, a z czasem stał się jedną z największych legend KSW.

Ostatni raz kibice mogli oglądać go w akcji niespełna rok temu, gdy podczas gali XTB KSW 105 zmierzył się z Eddiem Hallem. Choć Brytyjczyk ważył ponad 150 kilogramów, "Pudzian" prezentował się przy nim zdecydowanie lżej - wniósł na wagę około 121 kg. Od tamtej pory nie wracał do klatki, co wywołało spekulacje na temat jego przyszłości w MMA. Kibice obawiali się bowiem, że "Dominator" nie zdecyduje się już na powrót do sportów walki.

Mariusz Pudzianowski szykuje się do kolejnej walki? "Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa"

W marcu Pudzianowski sam rozwiał wątpliwości swoich kibiców, publikując nagranie, w którym ogłosił ambitny plan. Przy wadze wyjściowej wynoszącej około 137 kg zapowiedział, żew zaledwie dwa tygodnie zejdzie do poziomu 130 kg. Jak podkreślał, nie będzie to łatwe zadanie, ale wieloletnie doświadczenie pozwala mu kontrolować organizm i skutecznie redukować masę ciała. Zapowiedź brzmiała odważnie, ale "Pudzian" był pewny swoich możliwości.

Teraz gwiazdor KSW postanowił skonfrontować słowa z rzeczywistością. W mediach społecznościowych opublikował nagranie z ważenia, które pokazało efekty jego pracy. "Pudzian" stanął na wadze, a po chwili wszystko stało się jasne: maszyna wskazała 129,5 kg. Tym samym udało mu się zrealizować założony cel i zrzucić kilka kilogramów w krótkim czasie.

To jednak dopiero etap większego planu. Pudzianowski zapowiedział, że chce zejść jeszcze niżej - docelowo do około 120 kg. Jeśli osiągnie ten poziom, poważnie rozważy powrót do walk w MMA. "Za jakieś 2-3 tygodnie powinienem dobić do normy 120-122 kg i wtedy będę gotowy na kolejny krok. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa!" - ogłosił.

Mariusz "Pudzian" Pudzianowski

Mariusz Pudzianowski

Mariusz Pudzianowski

