Pudzianowski już zaciera ręce. Gwiazdor FAME MMA z zaskakującą propozycją. "Cała wypłata"

Patryk Górski

Mariusz Pudzianowski kilka dni temu umieścił w sieci wpis krytykujący swojego potencjalnego rywala w FAME MMA, a teraz doczekaliśmy się odpowiedzi freak fightowej gwiazdy. Natan Marcoń w rozmowie z Łukaszem Ekiertem na kanale "Antyfakty" zdradził zamiar znokautowania byłego strongmana. 23-latek jest na tyle pewny swojego zwycięstwa, że złożył nawet popularnemu "Pudzianowi" propozycję nie do odrzucenia. Chodzi o kwestię wynagrodzenia.

Uśmiechnięty, muskularny mężczyzna w czarnej koszuli na tle ciemnego, jednolitego tła.
Mariusz Pudzianowski ADAM JANKOWSKI/REPORTER, East News

Mariusz Pudzianowski od wielu lat jest przymierzany do debiutu we freak fightach, ale od pewnego czasu scenariusz ten wydaje się bardziej prawdopodobny niż wcześniej. Były strongman w zeszłym roku stoczył niezwykle nieudany pojedynek z Eddiem Hallem, który dopiero rozpoczyna przygodę z MMA, na gali XTB KSW 105. Polak przegrał starcie już w 30. sekundzie pierwszej rundy po tym, jak został rzucony przez Anglika na ziemię i zasypany serią ciosów w parterze.

Chwilę po gali tyle samo, co o sensacyjnej porażce "Pudziana", mówiło się o jego konflikcie z KSW. W październiku 2025 r. Pudzianowski zaskoczył wszystkich i opublikował w sieci wpis, w którym wskazał, w czym leży kość niezgody pomiędzy nim a organizacją. - Do tej pory nie otrzymałem pełnego rozliczenia finansowego, które zgodnie z umową powinno zostać wypłacone dawno - napisał.

Na obecnej sytuacji "Pudziana" może skorzystać FAME MMA, które prowadzi z nim rozmowy na temat potencjalnego występu na swojej gali. - Oczywiście, że tak. Mariusz jest człowiekiem, który niejednokrotnie się już spotykał w sprawie waleczki - mówił Michał "Boxdel" Baron w trakcie jednej z wizyt w "Kanale Sportowym" na początku 2026 r..

Gwiazdor pewny ws. walki z Pudzianowskim. Nagle padły słowa o wypłacie. Nie do wiary

Do niedawna sporo mówiło się o występie Pudzianowskiego na FAME MMA 30: Icons. Potencjalnym rywalem byłego siłacza miał zostać Natan Marcoń, a w ostatnim czasie panowie wymienili się nawet ostrymi komentarzami w sieci. Freak fighter w jednym z wywiadów nazwał "Pudziana" materialistą, wskazując, że do ich walki na jubileuszowej gali nie dojdzie ze względu na problemy w negocjacjach organizacji z 49-latkiem. Mężczyzna nie pozostał mu dłużny, a w jego odpowiedzi można było przeczytać o "kagańcu" oraz "ręce sprawiedliwości", która ma dopaść 23-latka.

Na tym wymiana zdań między panami się nie skończyła. Marcoń udzielił jeszcze wywiadu Łukaszowi Ekiertowi z kanału "Antyfakty", w którym wypowiedział się wprost o zamiarze znokautowania "Pudziana". Gwiazdor zaproponował także Pudzianowskiemu całą swoją gażę w przypadku, gdyby to jemu udało się go skończyć przed czasem.

- Obiecuję, że Mariusz Pudzianowski zostanie przeze mnie znokautowany. Dużo ludzi powiedziało, że ja tam idę tylko po kasę. Też po części idę po nią, bo jest bardzo fajna, ale mogę obiecać i możemy mieć to na kontraktach. [...] Jeżeli Mariusz Pudzianowski nie znokautuje mnie przez wszystkie rundy, nie skończy mnie przed czasem, to wszystkie pieniądze zostawiam. A jeżeli właśnie skończy mnie przed czasem, coś się stanie, kontuzja niby moja, to otrzymuje całą moją wypłatę za walkę. A ta wypłata to jest chyba dwie trzecie jego wypłaty - powiedział.

Bartłomiej Wrzesiński
Marcoń wydaje się niezwykle pewny swego w potencjalnym starciu z Pudzianowskim. Postawienie na szali całej swojej wypłaty może poskutkować również tym, że walka przyciągnie jeszcze więcej widzów, a popularny "Pudzian" w końcu zdecyduje się podpisać kontrakt.

Na ten moment FAME MMA nie potwierdziło wspomnianego zestawienia, a więc należy do niego podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone, że za kulisami toczą się pewne rozmowy w tej sprawie.

Mariusz Pudzianowski na gali Derby 2024
Mariusz Pudzianowski na gali Derby 2024Jacek KurnikowskiAKPA
Mariusz Pudzianowski na gali Derby 2024
Mariusz Pudzianowski na gali Derby 2024Jacek KurnikowskiAKPA
Mariusz Pudzianowski
Mariusz PudzianowskiSzymon Starnawski/Polska Press/East NewsEast News
